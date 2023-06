Gottova vzpomínková kavárna v ohrožení: Rezervace zatím přijímáme, říká provozní

Kavárna v pražské Dlouhé ulici, která slouží jako vzpomínkové místo na zesnulého mistra Karla Gotta, je na prodej. Provozovatel Miroslav Kolodziej se rozhodl podnik opustit a odchod zvažuje také jednatel Luboš Procházka ze společnosti Celebrity Place s.r.o., která má podnik pod palcem. Provoz oblíbeného místa milovníků písní Karla Gotta a popové hudby však zatím podle všeho ohrožen není.

Zmíněnou kavárnu v únoru otvíral hudebník Felix Slováček a dosud byla oblíbeným místem pro pořádání řady společenských akcí. Zpráva, že je nyní podnik na prodej, tak všechny jeho příznivce pochopitelně zaskočila. Jak stojí v oficiálním prohlášení na stránkách kavárny, důvodem prodeje je oznámení provozovatele kavárny Miroslava Kolodzieje, že opouští tuto pozici.

“Café Karel si od února vybudovalo velkou klientelu, mezi níž patří nejen příznivci Karla Gotta, ale i dalších osobností české popové scény. Život tomu tak někdy chce a rozhodl jsem se skončit na postu provozovatele, což jsem společnosti Celebrity Place s.r.o. oznámil dnes. Věřím, že kavárna, která je nadále otevřena a věnuje se naplno svým klientům, najde rychle nového majitele a provozovatele. Momentálně u nás vše směřujeme k přípravě programu na výročí narození pana Gotta,” uvedl Kolodziej pro média.

Jednatel společnosti Luboš Procházka má přitom v plánu svůj post rovněž předat novému zájemci, jelikož má v plánu se naplno vrátit k práci v médiích. Na plnění své funkce by tak s vysokou pravděpodobností neměl dostatek času. “Věřím, že Café Karel po odchodu současného provozovatele najde nového majitele nebo provozovatele a bude pokračovat v nastaveném duchu. Budu tomu rád nápomocen,” uvedl Procházka na sociální síti Facebook.

Rezervace zatím přijímáme

Redakce Kafe.cz Luboše Procházku kontaktovala s prosbou o bližší informace, ten se nicméně prozatím nijak nevyjádřil. Rozhovor s provozním Café Karel však přineslo více detailů, které příznivce oblíbeného vzpomínkového místa nejspíš potěší.

“Rezervace na dohlednou dobu zatím přijímáme. Kavárna je stále v provozu. Co se týká toho, jak to bude do budoucna, už trochu tuším, nicméně zatím bychom to neradi kamkoli ventilovali. Vše záleží na tom, jaká bude dohoda s novým panem majitelem,” sdělila obsluha podniku redakci Kafe.cz.

Vše tak zatím nasvědčuje tomu, že o budoucnost kavárny se příznivci legendárního českého zpěváka a mnohonásobného Zlatého slavíka Karla Gotta nemusí v brzké době obávat.