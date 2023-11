Jedna z nejúspěšnějších českých blogerek Dominika Myslivcová si nemůže stěžovat na nedostatek peněz. Nejenže chodí stále ve značkových věcech, vozí se v drahém autě, ale ještě k tomu všemu žije v takovém luxusu, o kterém si ostatní mohou nechat jen zdát. A pro nás exkluzivně ukázala, jak si vlastně nejznámější česká Barbie žije.

O sexy blonďaté Dominice Myslivcové je známo, že miluje luxus a nic neznačkového by na sebe nevzala, do obyčejného auta by nenastoupila, proto se není čemu divit, že nebydlí v žádné špeluňce.

Sice to nedělá, ale nechala nás nahlédnout do opravdu luxusního apartmá, kde teď momentálně žije. Byt je sice pronajatý, ale Dominika si ho po dohodě s majitelem předělala k obrazu svému. Třeba rovnou vyhodila parketovou podlahu za krásnou bílou.

„Ta podlaha je nádherná, ale musím jí každý den zametat a vytírat. Je na ni vidět snad každé smítko. Trochu jsem si na sebe upletla bič, ale do celkového interiéru bytu, který je do bílé barvy, se skvěle hodí,“ rozpovídala se sympatická Dominika.

Byt 3+kk je velmi rozlehlý, dokonce si z jednoho pokoje pro hosty udělala svou vlastní růžovou šatnu. „Vždycky jsem si přála svou šatnu. A i když bych potřebovala pokoj navíc pro hosty, tak se prostě teď musí vyspat na gauči. Já bez šatny být nemůžu,“ smála se blogerka.

A že je to opravdu její obrovské království, je vidět na první pohled. Vše má pečlivě poskládáno, každá luxusní kabelka má své místo, botník je po celé stěně a dokonce i sluneční brýle visí, aby měla přehled.

Kde ale tráví nejvíce času, je ložnice a koupelna. „Ráda spím, klidně bych spala i 12 hodin, ale snažím se vstávat tak v 8 ráno. V ložnici musím mít televizi, bez ní neusnu. A koupelna je prostě můj druhý domov. Bez vany bych nedala ani ránu,“ řekla nám se smíchem Dominika.

Ta si domů ráda vodí i přátelé na grilovačku. „Na balkóně mám velký gril, tak si rádi ugrilujeme něco dobrého. Nebo se tady prostě sluníme. Jen bohužel sluníčko na tuto stranu svítí až kolem 4 odpoledne. Ale i tak dělám rozruch lidem naproti v kancelářích,“ dodala sexy blondýnka.

Ta se do Prahy přestěhovala z Ostravy, kde žila s maminkou a sestrou. Ale ten velký svět velkoměsta ji lákal už odmala, tak si splnila sen. A to, že v hlavním městě opravdu neživoří, můžete vidět na fotkách a na videu, které jsme pro vás nafotili a natočili.