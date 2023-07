Zuzana Bubílková promluvila o svatbě: Nový vztah na obzoru?

V pražské vile Lanna probíhá v současnosti závěrečné soustředění dvanáctky finalistů 24. ročníku populární soutěže Muž roku, které vyvrcholí 25. srpna v Náchodě, kde se bude tradičně rozhodovat o vítězi. Před pár dny proběhlo za účasti řady hostů a známých osobností setkání s vymakanými adepty na nejvyšší příčky, jehož součástí byly módní přehlídky oděných a skromněji oblečených hochů, na níž nemohla chybět ani novinářka, komička, publicistka a moderátorka Zuzana Bubílková, která na chvíli přišla na pár slov pro Kafe.cz.

Zuzko, budete jako už skoro tradičně porotkyní Muže roku. Pokolikáté už tuhle roli absolvujete?

„Jejda, tak na to vám přesně neodpovím. Nevedu si deníček a svou účast tedy spočítanou nemám, ale je pravda, že na Muži roku jsem byla už několikrát a snad ani letošním účastí mé účinkování v téhle soutěži neskončí. Dost mne to baví, takže když se nabídky na porotkyni opakují, ráda přikývnu.“

Dá se tedy říci, že jste v posuzování chlapů zkušenou matadorkou. Dnes jste omrkla finalisty a už máte mezi dvanáctkou finalistů svého favorita?

„Musím přiznat, že jsem chlapce při módních přehlídkách a představování studovala soustředěně, ale tentokrát předběžně vybráno nemám. Řekla bych, že letos je to hodně otevřená záležitost, protože podle mého názoru jsou adepti na prvenství značně vyrovnaní a rozhodovat se bude až v Náchodě. Do té doby mají pánové ještě nějaký čas, aby doladili a vyladili nějaké drobnosti, zapracovali na sobě a uvidíme. Zatím bych znovu zopakovala, že konkurence je dost vyrovnaná.“

Dobrá, dobrá, tak pomyslně vyražme do srpnového finále. Chlapci vše doladí a co tedy bude u vás rozhodovat, kterému dáte svůj hlas?

„Řekla bych to asi takhle – víte ona jedna věc je krása, ale z krásného člověka nemusí nic vyzařovat, a to vyzařování je pro mne dost podstatná věc. Měl by si získat publikum v Náchodě i porotu už tím, že vejde na scénu. Když se vám tam přihrne takového něco vláčného a přestože připomíná třeba Adonise, tak u mne je bez šance. Prostě musí se snoubit pohledný exteriér s vyzařováním a nesmí mít v hlavě vzduchoprázdno.“

Pohybujete se řadu let v téhle soutěži, společnost a vztahy s chlapy všeobecně vám nejsou cizí a co takhle si nějakého pro potěchu pořídit domů? Přece jen ve dvou se to lépe táhne a věk je jen číslo, takže perspektivně neuvažujete o tom, se poohlédnout po stálejším společníku pánského provedení?

„S tím věkem máte sice pravdu, ovšem nic podobného u mne nehrozí a neděste mne. Já jsem spokojená s tím, čím žiji a tahat si někoho přes práh nepřipadá v úvahu. Když už jste se takhle přímo zeptal, tak vám řeknu, že chlap by v podstatě u mě doma překážel. Všechno zvládám vlastními silami, citově nestrádám a je mi samotné fajn. A když už potřebuji popovídat, tak mám řadu přátel a kamarádů, takže zklamu vás, vztah ani svatba už momentálně ani perspektivně fakt nebude (smích),“ dodala Zuzana Bubílková a odebrala se opět mezi hosty akce.