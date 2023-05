Brzobohatý mění staré zvyky kvůli štěstí, které zažívá s Písařovicovou

Ondřej Brzobohatý se po vztahu s Taťánou Kuchařovou poučil a ze svého soukromí s novou přítelkyní Danielou Písařovicovou téměř nic nesdílí. Před pár dny udělal hudebník výjimku a své milované vyznal lásku u momentky z dovolené. I přesto je jasné, že tentokrát pojal umělec svůj vztah zcela odlišně.

Ondřej Brzobohatý už je od minulého roku po uši zamilovaný do své partnerky Daniely Písařovicové. Hudebník se s moderátorkou dal dohromady po bouřlivém rozchodu s Taťánou Kuchařovou.

Ačkoliv manželé zprvu prohlašovali, že jejich rozvod proběhne v klidu, nakonec se modelka neudržela a Brzobohatého opakovaně obvinila z lhaní a nevěry. Nyní už se situace uklidnila a umělec si naplno užívá svůj nový vztah.

Nelze ovšem přehlédnout, že tentokrát zvolil Ondřej zcela novou cestu. "Porušuji zásadu sdílet svůj osobní život na Instagramu. A to z čiré radosti z životního štěstí, které přeju úplně všem. Milujte se! Stojí to sakra za to," napsal Brzobohatý k fotce z dovolené, na které se tulí k Písařovicové. Momentka byla první a jediným společným snímkem, který kdy muzikant na svém profilu sdílel. Písařovicová na příspěvek vtipně zareagovala slovy: "To je dost, žes mě někam vyvezl," čímž pobavila fanoušky svého partnera. V minulosti přitom Ondřej sdílel podobná vyznání prakticky obden. Ze vztahu z Kuchařovou si Brzobohatý odnesl leda tak strach ze zveřejňování soukromí, ale ten je evidetně úplně pryč.

S Kuchařovou to bylo jiné

Vztah Ondřeje Brzobohatého s aktuální partnerkou Danielou Písařovicovou se skutečně v mnohém liší od jeho bývalého manželství s Táňou Kuchařovou. Zatímco nyní si muzikant své soukromí bedlivě střeží, po boku Miss World plnil pravidelně Instagram společnými snímky, u kterých psal své drahé polovičce zamilované vzkazy.

"Přátelé, přeji vám všem krásné léto, ať ho trávíte kdekoliv. Nejpodstatnější je na tom všem, koho máte po svém boku," chlubil se Ondřej pravidelně různými z cest, které absolvoval s Kuchařovou.

Manželé navíc společně inzerovali různé produkty a v době jejich soužití tvořili schopné influencerské duo. Tomu je ale dnes konec a hudebník evidentně nechce, aby se opakovala historie. Proto si svůj soukromý život nyní střeží jako oko v hlavě a od oznámení rozchodu na sociální sítě sdílí pouze pracovní obsah. Necháme se tedy překvapit, zda se to nyní po nahrání první fotky s Písařovicovou změní, nebo se bude skutečně jednat o výjimku, jak umělec tvrdí.

Brzobohatý se pochlubil první společnou fotkou s Písařovicovou