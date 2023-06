Brzobohatý a Kuchařová na sebe posedlí láskou pěli ódy, teď šíří nenávist

Přestože si dnes nemohou přijít na jméno, bývaly časy, kdy do sebe byli Taťána Kuchařová a Ondřej Brzobohatý až po uši zamilovaní. Na všech akcích zářili bok po boku, rozdávali úsměvy na všechny strany a nehnuli se od sebe na krok. Pro mnohé byli dokonce prototypem ideálního vztahu.

Než se jejich manželství sesypalo jako domeček z karet, hořeli k sobě Taťána Kuchařová a Ondřej Brzobohatý láskou několik dlouhých let. Dohromady se dali v roce 2013, zpočátku ale o svém vztahu dlouho mlžili. Když pak konečně po měsících spekulací oficiálně přiznali, že tvoří pár, jejich fanoušci byli radostí bez sebe. „Užívám si to. Moc,” usmívala se tehdy Taťána při interview pro iDNES.

Velká láska

Při společných rozhovorech se pak dvojice oslovovala „lásko” nebo „miláčku” a vše bylo zalité sluncem. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka se před několika lety Ondřej rozpovídal o tom, nakolik romantické večery společně s manželkou tráví, a přiznal, že je schopen všeho nechat a hnát se do kuchyně, i když mu jeho láska v 11 hodin večer řekne, že má hlad. Působili zkrátka jako naprosto spokojený pár, který obdivovali nejen příznivci hudebníka a modelky, ale také jejich přátelé a kolegové.

Konec pohádky

Taťána a Ondřej rádi ukazovali svou lásku i na sociálních sítích, kde často zveřejňovali zamilované snímky, na nichž nešetřili polibky a romanticky se k sobě tiskli. Nikoho zkrátka vůbec nenapadlo, že by tahle láska mohla jednou dospět do svého konce. O to překvapivé pak bylo jejich společné prohlášení o tom, že jdou od sebe.

A pak se strhla mela. Zamilovaným větám byl konec a nahradila je slova o tom, jaký je podle Taťány Ondřej manipulátor, toxický člověk a patologický lhář. A jejich vzájemná nevraživost neskončila ani poté, co bylo manželství úředně rozvedeno. Naopak. Začala se stupňovat, když se na veřejnost dostalo plné znění žaloby, kterou Kuchařová podala k církevnímu soudu ve snaze anulovat církevní sňatek. Všechno hezké, co kdysi Ondřeje a Taťánu pojilo, se tak zcela vytratilo…