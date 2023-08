Drogy v politice? Brněnská primátorka, orgie na magistrátu a ostuda na Hradě

Českou politickou scénou aktuálně otřásá kauza bílého prášku, který měla údajně konzumovat brněnská primátorka Markéta Vaňková a její náměstek Robert Kerndl. Oba dotyční se objevili na fotografii, která je při inkriminované činnosti zachytila a kterou neznámý autor zveřejnil na sociální síti. Politička z ODS se nejprve bránila s tím, že jde o fotomontáž, pod tíhou okolností ale posléze přiznala, že snímek skutečně mohl vzniknout.

Že nejde o podvrh, připustila Vaňková v rozhovoru pro televizi Nova s tím, že si nejprve myslela, že podobná fotka nikdy nemohla vzniknout. “Pak mi ale volal kolega a tvrdil, že přibližně před dvěma či třemi lety mohlo k podobné situaci dojít. Nedokážu v tuto chvíli říct, zda k tomu došlo nebo ne,” uvedla.

“Přiznávám, a skutečně mě to mrzí, že si z večera nepamatuji všechny podrobnosti. Tuto konkrétní situaci si nevybavuji. Takže nedokáži říct, zda je fotografie pravdivá nebo ne,” dodala s tím, že snímek mohl vzniknout cestou ze společenské akce, ze které se tehdy s kolegou vraceli. O jakou látku mohlo jít, podle svých slov nyní neví. Dále uvedla, že je možné, že situace vyústí dokonce v její rezignaci, pokud k tomu bude důvod.

Veřejnost je přesvědčená, že se na fotografii jedná o kokain, a ozývají se hlasy, vyzývající k odchodu primátorky z funkce. Nejedná se přitom o první takovou kauzu, která se na české politické scéně objevila.

Ostuda na Pražském hradě

Připomenout jistě lze například aféru kolem bývalého hradního protokoláře Jindřicha Forejta. V roce 2016 se totiž serveru Hlídací pes dostalo do rukou jeho soukromé kompromitující video. Na něm byl Forejt zachycen, jak se účastní divokého večírku ve společnosti mladých mužů, s nimiž zřejmě užívá drogy a věnuje se různým sexuálním praktikám. Na svou funkci tehdy sám rezignoval.

Loni se na drogy řešily také v souvislosti s pražským magistrátem. Ve slovní přestřelce nařkl z nekalostí tehdejší ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček primátora Zdeňka Hřiba, když mluvili o korupční kauze Stoka. “Kauza Stoka je potůček brněnský proti Amazonce, se kterou pracujete vy v Praze. Prosím vás uvědomujete si, co se tam dělo? V Praze probíhaly orgie, během kterých si všichni chrochtali a sypali si do konečníku kokain a rozhodovali o tom, co se bude dít v Praze,” řekl mu rozrušeně. Že by k něčemu takovému skutečně došlo, se ale nikdy neprokázalo.