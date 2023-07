Napadená Britney Spearsová zuří: Dostala do obličeje od ochranky basketbalisty

Britney Spearsová je vzteky bez sebe, protože ji bezdůvodně napadl bodyguard vycházející hvězdy basketbalové NBA Victora Wembanyamy. Hráč San Antonia Spurs nyní nabídl médiím svůj pohled na celou událost.

Victor Wembanyama, nováček NBA z týmu San Antonio Spurs, se vyjádřil k incidentu s Britney Spearsovou, který se odehrál v kasinu v Las Vegas, uvedl server TMZ. Podle zpěvačky ji Wembanayamova ochranka udeřila do tváře, až jí spadly brýle z obličeje. A to jen hráči poklepala na rameno, protože se s ním chtěla vyfotit. Wembanyama ale tvrdí, že ho Spearsová při vstupu do restaurace zezadu chytila za ruku a jeho ochranka rychle zasáhla, aby ji od něj odstrčila.

Wembanyama prozradil, že vůbec netušil, že šlo o slavnou zpěvačku. Vše prý zjistil až za několik hodin, když ho o všem informovala jeho ochranka. „Ta osoba na mě volala: 'Pane, pane,' a zezadu mě chytila. Vím jen, že ji ochranka odstrčila," popsal svůj pohled talentovaný hráč.

Téměř mě srazil na zem, popisuje Britney

Spearsová se k jeho slovům vyjádřila v příběhu na Instagramu, kde Wembanyamovu výpověď zpochybnila. "Prostě jsem mu poklepala na rameno a jeho bodyguard mě bez ohlédnutí udeřil zezadu do obličeje, a to před davem lidí,“ vysvětlila Britney. „Téměř mě srazil na zem a způsobil, že mi spadly brýle." Spearsová se také postěžovala, že se jí Wembanyama, jeho ochranka ani organizace Spurs veřejně neomluvili.



Městská policie v Las Vegas potvrdila, že dostala hlášení o "ublížení na zdraví", ale neposkytla konkrétní podrobnosti ani nezmínila žádné zúčastněné osoby. Wembanyama přiznal, že vůbec netušil, jaká událost se díky němu udála. "Nejdřív jsem si říkal: 'To si děláte legraci,' ale ano, ukázalo se, že to byla Britney Spearsová. Jenže já jsem vůbec neviděl její tvář. Prostě jsem šel pryč, když se to stalo."

Spearsová zdůraznila, že je třeba, aby šly známé osobnosti na veřejnosti příkladem a chovaly se ke všem lidem s respektem.