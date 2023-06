Válka Angeliny Jolie a Brada Pitta: Nová stížnost komplikuje prodej Miravalu

Soudní spory mezi Bradem Pittem a Angelinou Jolie začaly po jejich rozchodu a dodnes neutichly. V posledních letech se vše točí především kolem luxusního sídla ve Francii, na které si oba činí nároky.

Na spor Brada Pitta a Angeliny Jolie o známé vinařství Miraval, ceněné sídlo v malebné jižní Francii, se zaměřil časopis Vanity Fair v rozsáhlém článku, ve kterém zmapoval historii boje o Miraval a jeho proslulá stejnojmenná vína.

Slavná dvojice koupila rozsáhlé sídlo spojené s vinařstvím před narozením svých dvojčat Knoxe a Vivienne. Právě zde proběhla jejich svatba v roce 2014, během níž Pitt velkoryse daroval Jolie desetiprocentní podíl na nemovitosti a vinařských podnicích, čímž tehdy romanticky upevnil jejich partnerství. Dnes svého činu nejspíš dost lituje…

Sliby, chyby

Jak se totiž vztah Pitta a Jolie v posledních letech nenapravitelně zhoršoval, bitva o Miraval nabrala osobní a poměrně nechutný rozměr. Článek Vanity Fair upozorňuje, že obchodní manažer Jolie původně před koupí nemovitosti navrhoval zahrnout do smlouvy klauzuli, která by v případě rozchodu páru poskytla každé straně právo odkoupit podíl té druhé. K tomu ovšem nedošlo, pár tento nápad odmítl. Jolie ve vzájemné žalobě v probíhající právní bitvě tvrdí, že Pitt prohlásil, že to "není nutné u dvou rozumných lidí". Později herec tvrdil, že si s Jolie navzájem slíbili, že své podíly v Miravalu nikdy neprodají bez souhlasu toho druhého. To ale Angelina Jolie popírá.

V e-mailu zaslaném 21. ledna 2021 tak herečka informovala Pitta o svém rozhodnutí prodat svůj podíl ve společnosti Miraval. Jako důvod uvedla, že je do podnikání společnosti zapojen alkohol, což byla pravděpodobně narážka na nechvalně známý incident z roku 2016. Tehdy údajně podle Jolie předvedl Pitt v soukromém letadle pod vlivem alkoholu poměrně bouřlivou scénu, při které se nechoval zrovna vhodně vůči jejich dětem. Několik dní po incidentu Jolie podala žádost o rozvod.

Scény kolem prodeje

V únoru 2021 se Pitt přes právníky dohodl, že Jolie zaplatí 54,5 milionu dolarů, aby ji z Miravalu vyplatil. Zdálo se, že zpočátku bouřlivý rozchod tím skončí a konečně bude klid. Jenže odkud Miravalu nakonec vyhrocené rozvodové řízení zkomplikovalo.

Začalo to krokem Angeliny Jolie, která incident v letadle a obvinění z domácího násilí použila během bitvy o opatrovnictví, Pitt podle Vanity Fair požadoval, aby podepsala dohodu o mlčenlivosti (NDA), která jí zakazuje mluvit o jeho chování mimo soud. Jolie jeho požadavek odsoudila jako "nesmlouvavý příkaz k mlčení", zatímco Pitt jej zdůvodnil jako zásadní pro ochranu svých obchodních zájmů v Miravalu a zajištění hodnoty majetku po jeho prodeji.

Když Jolie odmítla podepsat prohlášení o mlčenlivosti, Pitt odstoupil od dohody o odkupu. Což herečku přimělo hledat alternativního kupce. Dne 5. října 2021 prodala Jolie holdingovou společnost Nouvel, která kontrolovala její akcie Miravalu, společnosti Tenute del Mondo, vinařské divizi skupiny Stoli, kterou vlastní ruský miliardář Jurij Šefler. Cena? 67 milionů dolarů. Dostala tedy o 12,5 milionů dolarů více, než by dostala od svého exmanžela.

Pitt tím ponížila a zradila. Prodej Miravalu považuje za odvetný krok po nedávném právním vítězství. Soudce John Ouderkirk mu totiž přiznal společnou péči o jejich nezletilé děti, zatímco Jolie bojovala za výhradní péči s právem návštěv pro Pitta.

Válka pokračuje

"Není náhoda, že prodala svůj podíl v Miravalu protistraně a část rodinného domu cizí osobě hned poté, co soudce Bradovi přiznal obrovské vítězství,“ prozradil zdroj blízký Pittovi magazínu Vanity Fair s tím, že "Bradovi byla odsouhlasena střídavá péče". (Následně senát tří soudců Ouderkirka z případu odvolal a jeho rozhodnutí zrušil.)

V únoru 2022 podal Pitt žalobu na Jolie, její holdingovou společnost a nové vlastníky akcií Miravalu s tvrzením, že Jolie ničím nepřispěla k úspěchu Miravalu. Společnost Stoli odpověděla protižalobou, v níž požadovala náhradu škody za údajné jednání Pitta, které mělo znehodnotit investice společnosti Nouvel a snížit její roli při správě Chateau Miraval, světoznámého výrobce růžového vína.

Právní bitva přitom stále pokračuje. Pitt podal 1. června pozměněnou stížnost, v níž se snaží zvrátit prodej společnosti Nouvel Jolie. To vedlo k prohlášení Jolieho právního zástupce, který zdůraznil, že Pitt "nikdy veřejně nepopřel" události z incidentu s letadlem v roce 2016. Pittova právní zástupkyně Anne Kileyová reagovala tvrzením, že Pitt přebírá odpovědnost za své činy, ale nepřijímá vinu za nic, co neudělal.

A to nejspíš bude muset opakovat ještě dalších pár let. Tenhle spor totiž podle všeho ještě hned tak neuhasne.