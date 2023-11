Eliška Krásnohorská 30. 9. 2019 clock 3 minuty gallery

Václav Vydra a jeho manželka Jana Boušková patří k nejstálejším párům českého showbyznysu. Ačkoliv jejich soužití působí na první pohled bez problémů, v minulosti si museli společně projít peklem! Pojďme si připomenout život této výjimečné herecké dvojice!

Václav Vydra se s Janou seznámil již v době studií na konzervatoři a z jeho strany to byla láska na první pohled! Jana však tehdy jeho city rozhodně neopětovala!

Boušková je o rok a půl starší, než Vydra, a tehdy pro ní byl nezralý a jako partner ji ani trochu nelákal. Jana dostala angažmá v národním divadle, kde se zamilovala do kolegy Petra Svojtky. Svojtka byl velmi problémový partner, z předchozích vztahů už měl dvě děti a trpěl psychickými problémy. Místo aby ale Petr vyhledal odbornou pomoc, léčil své deprese alkoholem...

Jana se ze dne na den stala vdovou

Devátého května 1982 se stala obrovská tragédie. Svojtka měl zálibu v ježdění na spojovací oji tramvaje, což se mu stalo osudným! Když se vracel z představení, spadl přímo pod tramvaj a byl na místě mrtvý. Janě bylo pouhých 28 let a stala se ze dne na den vdovou!

Rok po smrti manžela cestovala vlakem, kde narazila na známého spolužáka, Václava Vydru. Jeli společně z Ostravy a ve vlaku zrovna nešlo topení! Boušková byla tehdy promrzlá na kost a jela domů za maminkou spát. Chvilku potom co se ale dostala pod teplou peřinu zvonil u dveří Václav, který donesl jejímu synovi autíčko a přenosný barevný televizor! Ještě více dojemný je fakt, že se situace odehrála přímo na Štědrý den ráno! Herec byl ale ještě ženatý s Hanou Homolovou, jenže láska k Janě byla silnější!

Václav se do Jany zamiloval už ve střední škole

Vydrova vysněná žena byla konečně volná a navíc si k sobě rychle našli cestu. Krátce na to se tedy rozvedl s manželkou Hankou a jeho lásce k Bouškové už nestálo nic v cestě! Herečky syn Honzík si Václava rychle oblíbil a vytvořili spokojenou rodinu. Dva roky na to k nim přibyl nový člen!

Janina neteř Terezka měla vážně nemocnou maminku a skončila by v dětském domově. To však Boušková s Vydrou nedovolili a Terezku si osvojili. Přáli si ale vlastního potomka! Boušková otěhotněla, jenže to mělo bohužel tragický konec. Herečka měla vážné komplikace a přišla nejen o miminko, ale málem i o život!!! "Měla jsem obrovské štěstí, zachránili mě lékaři," vzpomíná na děsivé období. Václav se nakonec musel smířit s faktem, že jeho rod vymře po meči.

Václav se kvůli lásce vzdal možnosti být otcem!

Vydra s Bouškovou spolu dlouho žili takzvaně "na psí knížku," v roce 2007 se ale po třiadvaceti letech konečně vzali. Jana tehdy měla vážný úraz způsobený pádem z koně a nechtěla zemřít jako vdova!

Přes všechny útrapy je tahle dvojka nakonec velice šťastná, i když se Václav nedočkal vlastních potomků. Svou otcovskou roli si prý splnil na synovi Jany a její neteři, které oba vychoval od mala. Manželé si několik let budovali dům v Přestavlkách, kde tráví spokojeně společné chvilky a nic jim nechybí!