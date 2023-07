Bohuš Matuš chystá velkou věc: Lucinku i dceru ukáže tak, jak je lidé neznají

Zpěvák Bohuš Matuš už zanedlouho oslaví své padesáté narozeniny, ke kterým pochopitelně chystá velkou oslavu. Na ní se bude veselit nejen se svou rodinou, ale také se svými přáteli a kolegy, s nimiž si dokonce zazpívá. Jak ale prozradil, byl by rád, kdyby jej u mikrofonu doprovodila i jeho manželka a dcera.

Bohuš Matuš má prozatím léto pracovní, každý volný den ale tráví se svou rodinou, se kterou se snaží si horké letní dny užívat na maximum. Zatím relaxují u bazénu, chystají se ale i k moři. Na to si ale ještě chvilku počkají.

„No, nebude to ale hned nebo za pár dní. Momentálně jsem v pracovním zápřahu, pravidelně vystupuji v Noci na Karlštejně, což mne bude ještě nějaký čas provázet, ale rádi bychom asi na přelomu září a října vyrazili na pár dnů někam za hranice těch běžných všedních dnů, odpočinuli si a trochu se vyřádili,” uvedl v rozhovoru pro Kafe.cz.

Učí Natálku plavat

Není potomek ještě na mořské vlny příliš malý a nestačil by na plavbu a osvěžení třeba jen normální český rybník?

Určitě stačil, ovšem Natálka už má z fotek, obrázků a televize nastudováno, jak to na mořských plážích vypadá a rozhodla, že ve svých skoro třech letech už by konečně měla poznat, jak to u moře vypadá. Jak jsem řekl, chceme jí to splnit a téměř pravidelně trénujeme plavání. Já jí učím máchat rukama a nohama a manželka Lucinka nás oba zpovzdálí učí vodní eleganci. Pořídil jsem k jednomu ještě druhý bazének, takže každý máme svůj a makáme, až se z nás občas kouří. Ono vlastně není ani div v tomhle vedru, které panuje, aby se člověk pohybem trošku neuřítil, ale děláme vše s rozmyslem, když máme vody dost, jdeme se zchladit odpočinout do chladu našeho baráku, kde probíráme naše plavání i po teoretické stránce.

Říkal jste, že léto bude pracovní, ovšem jak jsme v redakci vypátrali, oslavíte 17. srpna kulatiny. Míníte je před svými příznivci ututlat, nebo chystáte pro ně nějakou kratochvíli?

Rozhodně to bude, jak jste řekl, kratochvíle. Přesně na den mého zrození, tedy sedmnáctého srpna, vypukne velký rej na zámku Štěnovice nedaleko Plzně. Chystám tam velký koncert, na němž vystoupí i řada mých kolegů a kamarádů a mám zajištěného i čuníka. Ten tam nebude jako host, ale coby chuťovka, tedy který bude se grilovat a tuhle pochoutku nabídnu i každému, kdo o mlsání projeví zájem.

Společné vystoupení

Tak to bude určitě povedená akce, ovšem promiňte, nebylo by i hezké a pro návštěvníky atraktivní, kdybyste na padesátiny na zámku zapěli a představilo se tak nově založené Matušovo rodinné trio?

Nemusíte hned všechno prozrazovat. Tak trošičku to mám v plánu. Přiznávám, že trénujeme, vylaďujeme a možná to klapne. Natálka i Lucinka se zpěvem nemají problémy, naopak, prozpěvujeme si doma každou chvilku, takže ano, nebo možná ano, případně určitě s něčím podobným počítáme, ale nechme to ještě času. Koneckonců přijeďte s redakcí a vašimi čtenáři do Štěnovic a uvidíte sami, určitě tam nebude nuda.