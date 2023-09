Matuš si Lucii nemůže vynachválit: Zhubla, změnila účes a vypadá jako princezna

V poslední době si veřejnost začíná všímat proměny mladé manželky Bohuše Matuše, která na sobě velice zapracovala. Lucie kompletně změnila vizáž a ze všech stran sklízí pochvaly. Jejího muže to pochopitelně velmi těší a na svou drahou polovičku je pořádně hrdý. Momentálně navíc prožívají velmi šťastné životní období, a to jak po rodinné, tak po pracovní stránce.

“Musím říct, že na sobě Lucka opravdu zapracovala, moc jí to sluší. Trošku zhubla, změnila účes a našla si skvělou vizážistku, takže pokaždé, když odtamtud přijde, vypadá jako princezna. Ona je i normálně krásná, ale takhle přijde ještě krásnější,” pochválil manželku Bohuš Matuš, který si rozhodně nemůže stěžovat.

Maminka malé Natálky, kterou všichni dlouhé roky znali jako tmavovlásku, se nedávno začala na veřejnosti ukazovat jako plavovláska, což její vzhled výrazně zjemnilo a v kombinaci s modrýma očima skutečně Lucie Matušová připomíná pohádkovou bytost.

Velký podíl na změně vzhledu Lucie Matušové má také plastická operace nosu, kterou před časem podstoupila. Důvodem ale nebyla marnivost, nýbrž spíše zdravotní důvody. Jako mladší si totiž půvabná blondýnka nos zlomila na tělocviku ve škole a po úrazu jí zůstaly viditelné následky. Ty jsou nejen estetickým nedostatkem, ale mohou v budoucnu způsobovat také potíže s dýcháním, proto je často lepší následek zlomeniny odstranit.

V negativní roli se člověk vyřádí

Velkou radost manželům Matušovým dělá také dcera Natálka, která začala chodit do školky. “Chodí do malé soukromé školičky. Napřed tam byla na zkoušku třeba na hodinku, teď už byla dokonce na čtyři. Moc se jí tam líbí, tak jsme rádi. Už také chtěla mezi děti, tak si myslím, že to pro ni bude dobré,” prozradil spokojený tatínek nadšeně.

Nyní si Bohuš Matuš velmi užívá zkoušky nového muzikálu Trója, ve kterém ztvární negativní postavu - krále Agamemnona. “Moc se na to těším, člověk se u toho vyřádí, když si může zahrát něco negativního. S Pepou Vojtkem tam hrajeme bratry a zpíváme úplně skvělý duet, takže to mě baví. Moc mě také překvapila Jitka Boho, která má opravdu velký talent,” řekl zpěvák pro Kafe.cz s úsměvem.