Matušova Lucinka otevřeně: Zpěváka kdysi řádně naštvala, vše vyřešila drsná hra

Manželka Bohuše Matuše Lucie Matušová si na začátku vztahu se známý zpěvákem prošla peklem. A to hlavně kvůli negativním reakcím ze strany veřejnosti, která jejich lásce kvůli věkovému rozdílu vůbec nepřála a dělala si z nich legraci. Dnes ale mají dvouapůlletou dceru Natálii a jejich vztah jen vzkvétá.

Lucie Palkaninová se s Bohušem Matušem seznámila, když jí bylo pouhých patnáct let. Zpěvákovi tehdy lhala o svém věku a tvrdila mu, že je jí devatenáct. Mezi Matušem a jeho o třicet let mladší fanynkou nakonec přeskočila jiskra a dnes jsou manželé a vychovávají dceru Natálii, ke které v budoucnu plánují pořídit ještě další děti.

Ačkoliv Lucie porodila velice mladá, mateřskou roli si dle svých slov velice užívá. "První tři měsíce malá furt spala. Já si to užívám od začátku a neměnila bych nic. Teď bych se chtěla hlavně věnovat Natálce, ale za tři čtyři roky bych jí klidně pořídila sourozence. Nechci aby byla jedináček. Maximum jsou pro mě ale tři děti," svěřila se Matušová v rozhovoru pro Face to Face.

Lucie mimo jiné promluvila i o velkém věkovém rozdílu, který dle svých slov nikdy nevnímala. "Já se přiznám, že v tom veliký rozdíl nevidím. Bohuš je pořád takový veliký dítě a tím, že jsem žádného partnera před ním neměla, ani mladšího, ani staršího, tak jsem si na to takhle zvykla. Nikdy jsem to nevnímala. Byli jsme kamarádi a necítila jsem, že bychom byli nějak odlišní," dodala mladá maminka s tím, že ji před seznámením s Bohušem muži příliš nezajímali.

Říkali, že budu na holky

"Mě dlouho vztahy nezajímaly. Dokonce si o mně říkali ve škole, že budu na holky," zavzpomínala Lucie Matušová ve výše zmíněném rozhovoru. Se známým zpěvákem nejdříve navázala přátelství a až později jejich vztah přerostl v lásku.

"Nečekala jsem od toho žádný vztah, ale chtěla jsem se s ním nejdřív hlavně kamarádit. Ani mě nenapadlo, že by slavný zpěvák chtěl obyčejnou holku jako jsem já. Kdyby někdo viděl naše první konverzace... tak by se asi zasmál. Bavili jsme se třeba, kdo má jaký hry na Playstation. Bylo nám spolu fajn, tak jsem se začali sbližovat. Bohuš už v té době tvrdil, že to bude veliká ostuda, až to praskne. A já jsem mu navíc lhala o svém věku. Řekla jsem, že je mi devatenáct. Když se tehdy dozvěděl pravdu, měsíc se mnou nemluvil. Nakonec jsem mu zavolala, ať si jde zahrát "Gétéáčko" a už bylo zase všechno v pohodě," popsala Lucie začátky s Matušem.

Nejvíce ji prý překvapily lživé články, které začaly vycházet po odhalení jejího románku s muzikálovou hvězdou. "Ze začátku to pro mě bylo hrozný. Nevěděla jsem, že je vůbec možné psát o lidech věci, které nejsou pravdivé. Bála jsem se, co na to řeknou kamarádky, nebo ve škole. Zrovna jsem se dostala na konzervatoř, takže si pár lidí myslelo, že jsem se tam dostala protekčně. Já jsem ale přitom dělala zkoušky dlouhé měsíce předtím," přiznala Lucie. "Každých deset minut mi zvonil telefon. Byla jsem těhotná a bylo to velice nepříjemné. Jelikož jsem nevěděla, kdo mi volá, tak jsem to zvedala a myslela jsem, že z toho zešílím. Cítila jsem obrovský tlak a neustále jsem si opakovala, že to přejde. Když se malá narodila, odstřihla jsem se od světa, abych měla na chvilku klid," doplnila Lucie nepříliš veselou vzpomínku.

Na závěr pak Matušová objasnila, jak to bylo ve skutečnosti s jejich nedávným vyhazovem z bytu, kde bydlela s manželem a dcerou. "Abych uvedla na pravou míru tu poslední kauzu ohledně našeho bydlení. Šlo o paní majitelku, které přišlo vyúčtování na 200.000 a sdělila nám, že se musíme do tří měsíců vystěhovat, jelikož náš byt musela z finančních důvodů prodat," uzavřela.

Matušovi chtějí v budoucnu Natálce pořídit ještě sourozence