Lucie Matušová chce rozšířit rodinu: Do roka a do dne, naznačuje těhotenství

Zpěvák Bohuš Matuš nemá o kšefty nouzi. Jeho diář je plný nejrůznějších akcí a vystoupení, ovšem jak říká, je také taťkou a manželem, takže rád a s chutí opečovává své holčiny, partnerku Lucku a zanedlouho tříletou dceru Natálku. A viditelně to jde zmíněnému triu k duhu. Do společenského života vyrážejí s tradičními úsměvy a v pohodě. Před několika dny si vyzkoušeli i roli kmotrů, kdy v atelieru známého fotografa Prahy a Šumavy Ivana Krále vyslali do světa jeho skvělé kalendáře na rok 2024.

„Tuhle roli jsme přijali opravdu s chutí. Známe jeho fotografické obrazy i kalendáře z minulých let, a když jsme byli požádáni, abychom se stali kmotry jeho novinek, přijali jsme to a hodně rádi. A tradičně to jsou kousky, které se nám líbily a určitě zaujmou i další lidi, kteří si potrpí na to, mít doma na stěnách něco hezkého. No, a jelikož, jak nám řekl, je on zase mým fanouškem, tak jsem ho pozval na svůj narozeninový koncert k mým trochu opožděnějším padesátinám šestého listopadu do divadla Broadway. A pozvání platí samozřejmě i pro vaše čtenáře,“ řekl pro Kafe.cz Bohuš.

Viditelně obrazy na stěnách atelieru i samotné kalendáře zaujaly i malou Natálku, která je se zájmem a důkladně prostudovala. Jak jste se v minulosti zmínil, má našlápnuto v budoucnu na roli zpěvačky, ale jak je to u ní s činností výtvarnou, nebo malířskou?

„Je to fakt, že doma si často prozpěvujeme a založili jsme si, zatím jen tak pro nás, Matušovo pěvecké trio. (úsměv). Ovšem, když netrénujeme písničky, tak si Natálka i maluje a tvoří dílka s pastelkami, a také to ji hodně baví. Dneska si prohlédla se zájmem obrazy i kalendáře a rozhodla se, že si do svého repertoáru zařadí i fotografování. No, a máme tedy už teď tip na jeden dárek pod stromeček. Bude to, fotografický aparát, jak jinak,“ s úsměvem uvedl taťka pěvec.

Bohuš Matuš s dcerou Natálkou Zdroj: Jaroslav Hauer

Je to tedy, dalo by se říci, dítko mnoha zájmů. Kromě zpívání, malování a teď i focení, má údajně další hobby, inklinuje i k přátelství k tvorstvu zvířecímu. Co je na tom pravdy?

„Je to tak. Zamilovala se třeba do koní a možná bude zpívající, malující a fotící žokejkou. Když jsme totiž byli před časem na pouti, vyzkoušela si jízdu na tomhle krásném zvířeti a nemohli jsme ji dostat ze sedla. Má prostě plno zájmů a libůstek a uvidíme, která z nich nakonec zvítězí a bude jejím životním osudem. Pořád je to naše malá dcerka a s Lucinkou ji budeme rádi v jejích zájmech a libůstkách podporovat,“ doplnil své povídání Bohuš Matuš.

Rodinka tedy funguje po všech stránkách, jak má. Musíme se ovšem za naše čtenáře zeptat, zda Natálka zůstane jedináčkem a Matušovo trio nerozšíříte do budoucna na kvarteto nebo kvinteto?

„Určitě ano,“ vložila se do hovoru maminka Lucka. „Samozřejmě bychom ještě jednoho, nebo jak jste naznačil, třeba i dva další potomky uvítali. Ne ovšem hned. Ještě nějaký čas počkáme, ovšem do roka a do dne nebo o něco málo později rodinu rozšíříme. A bude-li to kluk, holčička nebo páreček, není podstatné. Lásky u nás každý malý človíček najde dost,“ prozradila krásnější polovina manželského páru.