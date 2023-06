Bohuš Matuš: Ráno se mi už vstává hůř, blížící se padesátku cítím

Populární zpěvák Bohuš Matuš, kterého diváci pravidelně vídají v řadě muzikálů, již brzy oslaví své 50. narozeniny. Plánuje proto velkou oslavu na zámku, na které sám vystoupí a stráví čas se svými fanoušky. Doma bude slavit s manželkou Lucií a dcerou Natálkou, se kterými se nedávno přestěhoval do nového domova.

Krásnou manželku Lucii, která je o 30 let mladší než Bohuš Matuš, zpěvákovi kdekdo závidí. Sympatická blondýnka je totiž svému muži dokonalou oporou a kromě toho je také starostlivou maminkou jejich dvouleté dcery Natálky. Právě “jeho holky” jsou pro hudebníka každodenní motivací.

Po boku mladší ženy se Bohuš Matuš cítí skvěle. I tak ale vnímá padesátku jako určitý milník. “Říká se, že padesátka je pro chlapa ten nejlepší věk. Ona je to asi pravda, ale musím říct, že ráno už se mi z postele vstává hůř a trochu to už cítím. Role ale pořád dostávám, takže to ještě pořád jde,” prozradil se smíchem umělec s nezaměnitelným hlasem.

Svůj velký den plánuje oslavit ve velkém stylu, a to rovnou na zámku Štenovice. “Budu tam zpívat a plánuji si to užít se všemi, kdo mě mají rádi. Zařídil jsem také grilování prasete, občerstvení bude zdarma, takže to bude fajn. Potom budu samozřejmě slavit také v divadle na Broadwayi.

Užíváme si domek se zahradou

Bohuš Matuš momentálně prožívá velmi šťastné období. S rodinou se nedávno přestěhoval do nového domku za Prahou poté, co se nedobrovolně musel několikrát po sobě stěhovat - ať už z důvodů nepříjemných sousedů, potřeby prostoru nebo osobních důvodů majitele bytu.

“Mám svůj byt, ale ten je bohužel jen ve velikosti 2kk, takže se tam už nevejdeme. Nyní bydlíme v domku se zahradou, takže je to úžasné a jsme moc rádi,” uvedl pro Kafe.cz zpěvák. Nové bydlení mu pronajal jeden z jeho věrných fanoušků, který měl šťastnou náhodou volnou nemovitost k dispozici.