Bod obnovy bude brzy válcovat kina, neuvěříte, jak dlouho film vznikal

Bod obnovy obsadí 21. září většinu českých kin. Na unikátní sci-fi režiséra Roberta Hloze už nyní tvůrci lákají trailerem, který vybočuje z běžné domácí produkce. Ještě před českou distribuční premiérou ale film zabodoval v zahraničí. Podařilo se mu získat distributory v USA, Kanadě, Austrálii, Německu či Rakousku, svoji světovou premiéru si odbyl na filmovém festivalu v Jižní Koreji a zaujal na festivalech ve Švýcarsku, Kanadě, Chorvatsku či Srbsku.

„Moc nás těší, že je o film tak velký zájem i mimo Českou republiku a že reakce diváků, novinářů a recenzentů jsou pozitivní. Kromě kino distribuce bude film na podzim uváděn také na mnoha festivalech po celém světě. V nejbližší době se tak Bod obnovy objeví

v Německu, Rakousku, Řecku, Holandsku, Belgii, Itálii či Velké Británii. O to se stará náš prestižní sales agent, americká společnost XYZ Films,“ objasnil producent Jan Kallista s tím, že severoamerické uvedení do distribuce je naplánováno na leden 2024.

První český sci-fi film po dlouhých desítkách let byl také jedním z nejvýraznějších snímků letošního ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kde si po premiéře v sekci Zvláštní uvedení vysloužil ve velkém sále hotelu Thermal potlesk vestoje.

Většina herců a tvůrců filmu viděla Bod obnovy poprvé také až v Karlových Varech. A neskrývala nadšení. „Je to prostě pecka. Člověk kouká na to obrovské plátno a připadá mu neuvěřitelné, že se něco takového natočilo u nás,“ svěřila se se svými pocity představitelka hlavní role agentky Em Trochinowské Andrea Mohylová, jejíž výkon hodnotí zahraniční novináři jako fantastický, úžasný, ohromující či velmi charismatický.

Matěj Hádek v Bodu obnovy Zdroj: Bioscop/Film Kolektiv Max Stano

Zároveň jedním dechem chválí Matěje Hádka coby vedoucího výzkumu Kurlstata či Václava Neužila jako agenta Mansfelda. V dalších výrazných rolích se ve filmu představí také Jan Vlasák, Karel Dobrý, Agáta Kryštůfková, Iveta Dušková, Adam Vacula či slovenští herci Milan Ondrík a Richard Stanke. Příběh se odehrává v roce 2041. Příprava a práce na filmu trvala 9 let, poslední 3 roky práce byly velmi intenzivní. Jedná se zároveň o první české sci-fi natočené po šedesáti letech.

A o co se jedná? V roce 2041 má každý člověk právo být oživen, pokud zemře nepřirozenou smrtí. Stačí si jen pravidelně vytvářet digitální zálohu své osobnosti – BOD OBNOVY. Agentka Em právě dostává do rukou případ, kdy byla základní pravidla obnovy porušena. Bod obnovy oběti byl smazán a Em tak má před sebou výjimečný zločin. Strhující příběh zasazený do blízké budoucnosti, kdy technologie budou zaručovat lepší život a lidé si budou moci zaplatit jeho prodloužení.

Snímek Bod obnovy dorazí do českých i slovenských kin 21. září 2023, jeho distributorem je společnost Bioscop.