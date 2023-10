Big Brother se vrací v novém kabátě: Vítězná výhra budí úsměv na tváři

Po letech se na podzim na televizní obrazovky vrátí reality show Big Brother, která byla v Česku prvním pořadem tohoto konceptu a která nastartovala zcela nový druh zábavy. Do vily se soutěžící podívají už v listopadu a stráví v ní celkem devět týdnů včetně Vánoc. Televizní produkce nyní odtajnila některé detaily a pravidla hry.

V době, kdy se Big Brother vysílal poprvé, bylo to něco zcela nového. Koncept nabourání soukromí byl originální a nečekaný. V dnešní době, kdy je společnost zvyklá na to, že influenceři streamují téměř každý okamžik svého života, už to ale nejspíš nikoho nepřekvapí. Před tvůrci show je tak velká výzva - na předchozí série budou muset navázat tak, aby dokázali přijít s něčím zcela novým.

Oproti předchozím řadám se bohužel pro soutěžící čtyřikrát zmenšila výše odměny - vítěz si odveze 100 euro, což odpovídá zhruba dvěma a půl milionům korun. O ty se utká dvanáct soutěžících, o jejichž vyřazování ze hry budou svými hlasy rozhodovat výhradně diváci. V případě porušení pravidel může Big Brother neukázněného soutěžícího vyloučit a každý též může o své vůli odejít. V takovém případě se ale už nesmí nikdy vrátit.

Knihy a časopisy zakázány

Dům bude vybaven veškerým potřebným vybavením, bazénem, saunou a fitness. Nebude chybět ani obvyklá zpovědnice a také jedna tajemná místnost, o jejímž účelu se diváci včas dozví. Ložnice bude pouze jedna společná, každý bude mít svou vlastní postel. Výjimku bude mít “Pán domu”, což je titul, o který se bude soutěžit a každý týden jej ponese jiný soutěžící.

Jsou věci, které si soutěžící do vily nesmí pod přísným zákazem přivézt. Jedná se hlavně o jakoukoli elektroniku, drogy, alkohol, ale třeba také knihy, časopisy a hudební přehrávače. Naopak jsou vítány hudební nástroje. Každý si také může předem sestavit svůj vlastní playlist, ze kterého jim poté Big Brother podle svého uvážení může skladby přehrávat.

Natáčení za pomoci 58 kamer bude probíhat 24 hodin denně, a to všechny dny v týdnu. Každý den se diváci mohou těšit na epizodu. Výjimkou bude sobota, kdy se bude vysílat napínavější přímý přenos. Během toho budou moci diváci za pomoci speciální aplikace rozhodnout o tom, kdo vilu opustí.