Reboot divácky oblíbeného devadesátkového seriálu Beverly Hills 90210 měl potíže - jedna z hlavních postav seriálu, Brenda Walsh, v podání Shannen Doherty, neměla být znovu obsazena kvůli dlouhodobým sporům s producenty i ostatními herci. Právě tragédie, která zaskočila produkci seriálu, paradoxně umožnila Doherty zopakovat si svoji největší roli.

Luke Perry zemřel nečekaně ve věku 52 let. Mrtvice připravila svět o výborného herce. Znát jste ho mohli hlavně díky seriálu Beverly Hills 90210, kde si zahrál po boku Jennie Garth, Tori Spelling, Briana Greena nebo Shannen Doherty.

Seriál Beverly Hills loni oznámil svůj návrat, ale po neshodách mezi herci a smrti Lukea Perryho nebylo jasné, jestli oblíbené protagonisty uvidíme skutečně znovu pohromadě. Shannen Doherty se nedokázala dohodnout s producenty. Někteří z herců odmítli v seriálu znovu hrát, pokud budou muset spolupracovat s Doherty. Seriál sice dostal od stanice zelenou, ale vůbec nebylo jasné, zda a kdy se začne natáčet.



Luke Perry naopak odmítl podepsat smlouvu, pokud tvůrci seriálu nenabídnou Doherty její starou roli. Bylo to ultimátum, které tvůrci projednávali, dokud Perry v březnu letošního roku tragicky nezemřel.

,,Luke Shannen miloval a nemohl uvěřit, že se proti ní tvůrci a herci spikli a vyštípali ji z rodiny, kterou před dvaceti lety tvořili," nechala se slyšet přítelkyně zesnulého herce. ,,Hlavně poté, co Shannen vyhrála boj s rakovinou," dodala.



Po smrti Perryho se tvůrci rozhodli splnit jeho přání a obsadili Doherty do její staré role. ,,Shannen Doherty se vrátí jako Brenda Walsh. Je z toho nadšená, zároveň ale cítí, že do staré party už nezapadá. Chybí jí Luke," prohlásil blízký zdroj.

,,Tvůrce jeho smrt zasáhla. Tím, že ztratili plnohodnotného člena rodiny Beverly Hills, věděli, že jediným možným východiskem, jak v seriálu pokračovat, je obsadit Doherty do její staré role," prozradil zdroj. ,,Ostatní herci ji přijali vlažně, ale tvůrci vědí, že jejím návratem a bohužel i smrtí Perryho získají vysoké ratingy, diváky bude zajímat, jak se bude příběh vyvíjet bez něj."

Nevraživost mezi herci vznikla už během natáčení originálního kousku. Tori Spelling a Shannen Doherty se pohádaly a Spelling po svém otci, výkonném producentovi, požadovala, aby Doherty vyškrtl ze třetí řady. Nestalo se tak, Doherty na tyto nešvary nezapomněla a po skončení seriálu se kromě Perryho s nikým nestýkala.