Berenika Kohoutová o hrůzné nehodě malé dcerky: Naštěstí to dobře dopadlo

Děsivý zážitek má za sebou herečka Berenika Kohoutová, jejíž malou dceru Lolu a manžela Kryštofa Kubína porazilo v Praze na přechodu auto. Situace, která vypadala velmi dramaticky, naštěstí nemá žádné vážné následky, i přesto ale sympatickou umělkyní velmi otřásla.

Jak pro deník Blesk uvedla policejní mluvčí Jana Poštová, k události došlo na křižovatce ulic Vinohradská a Blanická. Na místo dorazili záchranáři, kteří se ujistili, že sražené dvojici se nic vážného nestalo a malou Lolu poté přepravili do Thomayerovy nemocnice na preventivní vyšetření. Jak Berenika Kohoutová později uvedla na sociální síti, malá holčička byla po lékařské prohlídce propuštěna domů.

Redakce Kafe.cz herečku kontaktovala s dotazem, jak u nich doma probíhá rekonvalescence malé Loly i jejího tatínka. “Bylo to vážné, protože do nich narazilo auto. Naštěstí to ale dobře dopadlo, nikomu se nic nestalo, jsme všichni v pořádku doma a daří se nám dobře. Omlouvám se, ale nic víc, než jsem k tomu už řekla, říct nechci,” řekla Berenika Kohoutová, z jejíhož hlasu bylo zřejmé, že jí událost velmi otřásla a vracet se k ní je pro ni v tuto chvíli náročné.

Manžel je náš superhrdina

Ve Stories na Instagramu šťastná maminka poděkovala záchranářům, kteří její dceři a manželovi vyrazili na pomoc. “Byli to tři chlapi a byli fakt strašně hodní. Nevím, jestli by to měla být samozřejmost, to, že někomu pomůžete, určitě samozřejmost je, a to, jakým to uděláte způsobem, to je druhá věc a páni záchranáři byli opravdu úžasní. Já nevím, jestli se k nim moje poděkování vůbec dostalo, protože jsou zaneprázdnění tím, že zachraňují lidi,” sdělila ve svém emotivním vyjádření.

Popsala také, jak k celému incidentu vůbec došlo. Nehoda se odehrála paradoxně na přechodu pro chodce, kde by člověk očekával, že je v relativním bezpečí. “Kryštof (manžel Bereniky Kohoutové) se samozřejmě rozhlédl, ale když člověk jde přes přechod a vidí auto, které je dost daleko, tak předpokládá, že řidič ho vidí. Nevíme, co pan řidič za volantem dělal, asi chvilková nepozornost,” popsala okolnosti dopravní nehody, jíž byla její rodina součástí.

“Kryštof Lolu držel za ruku a vykryl to, protože je náš superhrdina, nechci domýšlet, co by se stalo, kdyby ji nedržel nebo kdyby byla před ním. Naštěstí ji vymrštil nahoru a celou dobu jí držel, takže jí se to auto sice bohužel dotklo, ale nemá žádné vnitřní zranění a téměř ani škrábnutí. Kryštof asi jo, ale tvrdí,” dodala Berenika Kohoutová, která je na svého muže nyní právem hrdá.