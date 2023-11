Redakce 12. 10. 2019 clock 3 minuty gallery

Ben Cristovao je snem téměř každé dívky. Svědčí o tom i návštěvnost jeho nedávného koncertu. Jinakost se mu vyplatila, ale byly doby, kdy měl z lidí strach. Jak se zpěvák s angolskými kořeny vyrovnával s tím, že nevypadá jako ostatní?

Jeden úspěch za druhým. Tak vypadá kariéra asi nejpopulárnějšího zpěváka současnosti. Nedávno vyprodal O2 arenu a na svém Instagramu neskrýval radost i dojetí. „Celý den se směju, pak se probudím, směju se a zas usnu, probudím se a zase se směju,“ popsal Ben svůj den odpočinku.

„Chci poděkovat každému z vás, že jste na koncert dorazili a umožnili nám tak vytvořit ten moment. Jsem ohromenej, vděčnej a šťastnej,“ dodal. Dnes už má čokoládový krasavec sebevědomí, jak má být. Dříve ale trpěl.

Opravdový vrchol

Obavy, jak ho přijme společnost, měl již od raného dětství, a to zejména v první školní den. „Já si pamatuju, že jsem byl strašně nervózní, protože jsem tušil, že jsem trošku jinej, takže jsem měl strach a přemejšlel jsem, co si o mně budou děti myslet a co na mě budou říkat. Měl jsem strach, aby se mnou někdo kamarádil,“ svěřil se Ben v pořadu Kompot na Radiu Wave. Problémům se ale ve škole nevyhnul.

„Já jsem nebyl schopnej sedět na místě. Když mě to bavilo, tak jsem to udělal možná i lépe než většina, ale moc toho nebylo. Kdyby byly ve škole tak maximálně 3-4 hodiny, tak bych to zvládl, ale tohle bylo absolutní týrání pro mě. Já jsem to nesnášel,“ dodal Ben. I proto mu musí stávající životní styl vyhovovat. Je pryč od nevidím do nevidím, má tisíce fanynek a rutinu rozhodně nezná. O poznání komplikovanější to má v milostném životě.

O partnerkách Bena Cristovao se toho moc neví. Jednu dobu se dokonce spekulovalo, že je gay. Zpěvák na nic nečekal a ihned odtajnil na Instagramu vztah s Kateřinou Kasanovou, se kterou natočil i videoklip Nahá. O dvanáct let mladší modelka s ním měla mnoho společného. Jak on, tak Kateřina dbají na zdravou výživu a nejvíce energie načerpají v přírodě. Ještě v lednu spolu byli na dovolené ve slunném Thajsku, ale od té doby je spolu nikdo neviděl. Ve spojitosti se zpěvákem je skloňováno už jen jedno jméno.

Zásadní Česko Slovenská SuperStar

V roce 2009 se Ben účastnil talentové soutěže Česko Slovenská SuperStar, která mu dopomohla ke snové slávě. Po skončení ze sebe úspěšně sloupl nálepku „jednoho z mnoha,“ a začal pracovat na hudbě, která ho baví. Právě tam se seznámil s Monikou Bagárovou, se kterou byl následně dva roky. Stejně jako později s Kasanovou, i s Monikou natočil klip Chci, v němž Monika zpívá. Text pojednává o jejich společném dítěti. To by ale Monika teď chtěla spíš se zápasníkem Makhmudem Muradovem, do něhož je zamilovaná až po uši. A co Ben?

O další partnerkách Bena se nic neví. Svoje soukromí si totiž zpěvák střeží jako oko v hlavě. Jeho postoje a názory se ze sociálních sítích dozvíte, ale nic víc nečekejte. Je jasné, že Benova budoucí partnerka by měla být vegankou. Ben totiž nejí živočišné produkty už čtyři roky a masožravou holku by doma nejspíše nechtěl.

Zdravý životní styl

V jednu dobu si dokonce nechal obarvit hlavu na zeleno, aby více souzněl s přírodou, což jistě všechny jeho fanynky kvitují. Když už začaly zjišťovat, kolik stojí trávový sprej na hlavu, Ben se přebarvil na blond. Je o něm známé, že patří mezi top influencery a udává svým fandům trendy.