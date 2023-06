Ben Cristovao si kdysi pravidelně procházel peklem: Bili ho kvůli barvě pleti

Pohledný a úspěšný zpěvák Ben Cristovao momentálně patří k těm nejpopulárnějším hudebníkům na české scéně. Má statisíce fanoušků, spoustu nápadnic a také má na svém kontě celou řadu chytlavých hitů. I možná proto by jen málokoho napadlo, že si kdysi prošel otřesným obdobím. Kvůli barvě pleti byl totiž často napadán.

Ben Cristovao působí jako dítě štěstěny. Nejenže skvěle vypadá, ženy mu leží u nohou, ale navíc se mu daří vše, na co sáhne. Točí klipy se světovými režiséry, cestuje po světě a jeho hudba má úspěch i v zahraničí. Ne vždy měl ale takové štěstí.

Cestou za Chodúrem ho napadli

Psal se leden roku 2010 a mladičký Ben šel tenkrát za svým kamarádem z talentové soutěže Martinem Chodúrem. Měli se spolu dostavit na rozhovor do televize, kde se očekávalo i jejich vystoupení. Bena však po cestě přepadla skupinka rasistů.

"Byla to klasika, prostě, když mě viděli, zakřičeli: ‚To je ten ne*r ze SuperStar’. A napadli mě, takže jsem se bránil," prozradil Ben tehdy pro Blesk.cz.

Ben ale na přesilu nestačil. Nakonec měl na tváři odřeniny, po celém těle modřiny a rozražený ret do takové míry, že musel do nemocnice na šití. Naštěstí to nebylo nic horšího a kromě pár stehů byl Ben v pořádku. Nebylo to ale poprvé, co se s rasismem setkal.

Mistr umění jiu-jitsu

"Jednou za půl roku mě zmlátí. Bohužel jsem si už zvykl," řekl před jedenácti lety Ben Blesku. Nyní by si už Cristovao nic takového nenechal líbit. Jako náruživý sportovec a vyznavač jiu-jitsu má teď síly dost. Jezdí bojové umění trénovat i do Ameriky, což vždy spojí s návštěvou své sestry Biancy, která žije v Kalifornii.

Maminka ho navíc od malička učila, že se nesmí litovat a své jedinečnosti by měl využít. Ben si to vzal k srdci a rozjel pěveckou kariéru. Je pravda, že v SuperStar zaujal spíše vzhledem než zpěvem, ale od té doby se neuvěřitelně zlepšil a patří u nás mezi naprostou špičku.

Nyní navíc změnil styl života a v posledních letech se z milovníka pařeb a nočního života stal vegan, abstinent a meditační guru, který veřejně hájí práva zvířat. Prostě našel ve svém životě rovnováhu a Čechům jejich rasistické chování vůči své osobě odpustil.