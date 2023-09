Zvláštní vyznání lásky Mariany Prachařové: Mámě odsekávám, protože to snese

Vztah matky a dcery není nikdy uplně jednoduchý. Své o tom ví i Dana Batulková s dcerou Marianou Prachařovou. I když na první pohled vypadají jako nejlepší kamarádky, i v jejich vztahu se sem tam objeví hádky a trhliny.

Oblíbená influencerka Mariana Prachařová, dcera Davida Prachaře a Dany Batulkové se v létě vydala na Bali. Právě tam byla pár týdnů i se svou maminkou, úspěšnou herečkou Danou Batulkovou. Čas, který spolu trávily, ji nejspíše inspiroval k otevřenému přiznání fanouškům.

Rodinná krize

Málokdo by čekal, že post těchto dvou vysmátých blondýnek začne takovou větou. „Štve mě? Ano. Hádáme se? Ano. Lezeme si na nervy? Ano,“ šokovala své sledující Mariana. „Často si poslední dobou nerozumíme, jsem na ni často nepříjemná, odsekávám, a i když vím, že si to nezaslouží, nemůžu si pomoct. Ale myslím, že i to je znak toho, jak moc úzký vztah máme a kolik já si toho k ní můžu dovolit, protože vím, že máma to snese, že mě nezavrhne, i když na ni budu občas nepříjemná,“ pokračovala. „Prostě pojďme si tu upřímně říct, že svoje rodiče nade všechno milujeme, ale v dospělosti s vlastní hlavou a názory a tím, že už nechceme, aby s námi jednali jako s malými dětmi (což často dělají a já asi jako máma samozřejmě nebudu jiná) je prostě občas těžký se pochopit. Ale rodiče tu pro nás vždycky budou. A já si to uvědomuju a jsem za to nesmírně vděčná. Za oba rodiče, co mám a který opravdu upřímně miluju, a na které vím, že se můžu v životě 100 % spolehnout,“ objasnila své pocity.

Agátu vzaly na milost

To, že jsou rodinné vztahy pro známou herečku opravdu důležité, ukázala fanouškům právě z dovolené na Bali. Na letní radovánky s sebou vzala i syna Agáty Hanychové z prvního vztahu Kryšpína. I když je Batulková babičkou jen Mii, kterou má Hanychová s Prachařem, srdce má otevřené pro všechny. Stejně tak i její dcera Mariana, která Kryšpína bere také jako rodinu. „Holt mladá teta. A tohohle našeho blonďáka miluju,“ připsala ke společným fotografiím se svou maminkou a Kryšpínem.