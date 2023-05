Iveta Bartošová chtěla po svém únosu se Štaidlem spáchat sebevraždu

Iveta Bartošová natočila před svou smrtí na magnetofon zpověď, v níž tvrdí, že Roman Tříska ji na jaře 1994 údajně trýznil a znásilňoval dva týdny v kuse. Podle zpěvačky měl narušený fanoušek dostat od Ladislava Štaidla deset milionů korun za mlčení!

Roman Tříska byl fanatickým obdivovatelem Ivety Bartošové a jednoho dne zazvonil u ní doma. Mladík jí tehdy přišel pomoct s odpojeným telefonem a zpěvačka se po tomto setkání na dva týdny vypařila z povrchu zemského a bylo po ní dokonce vyhlášeno pátrání.

Když se následně Iveta objevila, přišla vůči Třískovi s vážným obviněním. Muž ji údajně unesl, věznil a pod vlivem léků a alkoholických nápojů ji po celou dobu znásilňoval, takže se rozhodla podat stížnost k soudu.

Během únosu měl Tříška vymámit z Bartošové informace o Ladislavu Štaidlovi, které plánoval použít proti hudebnímu skladateli. "A pokud mu Štaidl zaplatil deset milionů, tak ze mě asi něco Tříska dostal. Já jsem ale skoro nic nevěděla. Láďa mi nikdy nic neříkal," tvrdila zpěvačka. Když prý dostal její únosce zaplaceno, vyhodil ji na ulici před dům. "Vykopl mě z auta a řekl – máš, cos chtěla!" vzpomínala zesnulá hvězda. Zmizení Ivety velice prožíval Ladislav Štaidl, který kvůli stresu rapidně zhubl patnáct kilogramů.

Řešilo se to na kriminálce

"Volal mi prý a nemohl se dovolat. Vypadal vyřízeně a ve slabé chvilce mi řekl, že musel zakopat nějaké dokumenty a že to je velký průšvih, co se stalo s Třískou. Víc neřekl, ale vím, že to nějak souviselo se Stodem, kde byl Láďa ředitelem cihelny," říká Iveta Bartošová ve své zpovědi s tím, že její partner měl ve Stodu často jednání a ona musela čekat v autě nebo zůstávala na hotelu.

"A z toho Stodu, což je městečko u Plzně, jsme jezdívali do Německa, takže to bylo propojený. Pak celé tohle podnikání pustil. Myslím, že s tím měl nějaký velký problém a něčeho se bál," přemítala Iveta.

Štaidl následně odvedl Bartošovou na kriminálku. "On se prostě potřeboval nějak ochránit. Řekl, že jsem byla znásilněná a potom začal hrát na to, že jsem magor a že jsem si to všechno vymyslela. Řešilo se to na kriminálce na Praze 4," vzpomínala zpěvačka. Tříska byl nakonec u soudu všech obvinění zproštěn, což bylo pro hvězdu zdrcující. Na dně byl ale i Ladislav Štaidl. A to natolik, že se jednoho dne rozhodl ukončit svůj život a přizval k tomu i Bartošovou. "Napustil vanu, vzal žiletky a řekl, že nám teď nezbývá nic jiného, než se zabít. A doslova řekl – první se podřežeš ty a hned potom to udělám já...," popsala zpěvačka děsivé momenty. "Prostě mi vysvětlil, že situace je strašně vážná, že jsem to celý pos*ala a že nám nezbývá nic jiného, než se podřezat," dodala.

Za hudebníkem prý sice do vany vlezla, ke společné sebevraždě ale nakonec nedošlo. "Já jsem nechtěla a říkám – jenom, když to uděláme současně. To nechtěl, tak jsem vylezla a on taky. Potom už jenom řval a byl zlý. A to trvalo pár měsíců," uzavřela Bartošová svou temnou zpověď.

