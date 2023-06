Špotáková se bojí o zdraví: Namísto sportu se chce věnovat záchraně planety

Barbora Špotáková, světová rekordmanka v hodu oštěpem, před rokem ukončila závodní kariéru. Dvojnásobná maminka se nyní věnuje hlavně svým dvěma synům a nevylučuje, že by se mohla vrátit ke své původní profesi, tedy ekologii.

Vášeň ke sportu prý měla Barbora Špotáková už od malička. "V dětství mě bavily klučičí sporty, řádili jsme, lezli po stromech a měla jsem dost zlomenin. Byla jsem velmi živá, hravá a extrémně soutěživá – taková ta vzteklá holčička, která když nevyhraje, zuří. Což mě už naštěstí pouští," zavzpomínala sportovkyně na své dětství v rozhovoru pro novinky.cz.

"Chtěla jsem dělat všechno. Chodila jsem i na střelbu, keramiku, basketbal, ale nejraději jsem měla kroužek, kde jsme se učili stopovat a stavět stan. Prostě trochu kluk," dodala dvojnásobná maminka, která se rozhodla skončit na vrcholu, a to hlavně proto, aby se mohla věnovat rodině. Mimo to už Barboru ale začaly i trápit nepříjemné zdravotní problémy.

"Byla jsem zvyklá, že mi to při tréninku pořád jde, jenže postupně to bylo těžší a těžší. Musela jsem ubírat a být opatrnější. Přidaly se zdravotní problémy s ramenem a levou nohou – kyčel, kotník a bedra. Nic, co by mě úplně zastavilo, ale byla jsem v jednom kuse bolavá a musela si ulevovat. Začalo mi to i míň lítat a už to nebylo tak zábavné. A poslední rok jsem si uvědomila, že mě hodně potřebují moji synové Janek a Darek, kterým je devět a čtyři," přiznala Špotáková s tím, že talent na sporty po ní zdědily i její děti.

V tomhle věku už se fakt bojím

Chlapci Špotákovi se už od malička věnují fotbalu a jejich slavná maminka už v obou vidí jistý potenciál. "Hlavní je rozlišit, zda jsou typy spíš na kolektivní, nebo individuální sporty. Na to jsem zvědavá. Zatím se věnují fotbalu, což je nejjednodušší, baví i nás, manžel hraje nějakou pralesní ligu. Janek bude asi individualista. Evidentně ho táhne atletika, nevadí mu desetkrát vyběhnout kopec, má rád i překážky, závodí sám se sebou, dokáže se vyhecovat. V tom jsem podobná. Darek je šikovný na všechno, je otázka, co si vybere a jak moc vyroste. Líbil by se mi třeba jako volejbalista…Vedeme je zatím nenásilně, vymýšlíme různé aktivity, často se sousedy, chtějí si pinkat nebo kopat, hrát florbal, máme nafukovací airtrack, kde skáčou. Taková všehochuť," popsala rekordmanka ve výše zmíněném rozhovoru.

Po skončení kariéry chce nyní věnovat Barbora Špotáková všechen čas svému manželovi a dětem, přesto ale nevylučuje, že se časem vrhne do nových projektů, které budou spojené s jejím studiem péče o biosféru."Možná mě to tím směrem zavane. Ale spíš si dovedu představit vytváření zahrad nebo práci v lese," tvrdí dvojnásobná maminka, která i přes ukončení kariéry opět zazářila svým výkonec na Zlaté tretře.

S hodem 57,23 skončila šestá a porazila i olympijskou šampionku z roku 2016 Kolakovou. O pouhý metr a půl zaostala za řeckou mistryní Evropy Tzengkovou a českou jedničkou Ogrodníkovou. Jen 77 centimetrů jí navíc chybělo ke splnění lehčího limitu pro srpnové mistrovství světa v Budapešti. "Přála jsem si hodit 55 metrů, ale nakonec jsem při závodě cítila, že bych mohla mít i na šedesátku,“ tvrdila. „Jenže já se už fakt bojím v tomhle věku o zdraví, proto jsem se radši držela zpátky," okomentovala svůj úspěch.

Barbora Špotáková je stále ve formě