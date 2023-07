Bára Jánová: S přítelem máme věk na dítě, některé věci ale musíme vybudovat

Již osm měsíců je mladá herečka Bára Jánová šťastná po boku partnera Adama, který pracuje pro známý pivovar a kromě toho je nadaný tanečník. Že je to mezi nimi vážné, bylo jasné již před časem, kdy se láskou opojená umělkyně nechala slyšet, že by si s mužem svého srdce přála založit rodinu. Pro Kafe.cz nyní promluvila o tom, jak jim jejich láska momentálně kvete a jaké mají plány na léto.

Sympatického mladého muže třiatřicetiletá herečka potkala poměrně neromanticky při práci. Vše ostatní ale již podle jejího názoru bylo jako vystřižené z červené knihovny. “Šla jsem tehdy natáčet reklamu pro jeden pivovar a tam jsem Adama potkala, protože pro něj pracuje v oblasti marketingu. My jsme se uviděli a opravdu to bylo už v tu chvíli jasné, bylo to opravdu na první pohled,” prozradila s úsměvem Bára Jánová, která je stále zamilovaná až po uši.

“Máme se spolu krásně a pořád nám to klape. Teď mi ale odjel na deset dní do Karlových Varů, tak se mi bude stýskat. Možná se tam otočím ho pozdravit a zkontrolovat, ale asi pojedu sama se psem na chalupu si odpočinout. Když kocour není doma, myši mají pré,” řekla pohledná tmavovláska.

Co se týká společných plánů na léto, je herečka zatím poměrně nejistá. “Moc rádi bychom jeli někam na dovolenou, ale zatím nevíme, jestli to půjde. Přítele totiž zrovna povýšili v práci a tak toho asi bude mít docela hodně. Možná něco stihneme až v září,” vysvětlila Bára Jánová pro Kafe.cz.

Věk na rodinu už oba máme

Dvojice spolu ale má plány nejen ty krátkodobé, ale také dlouhodobé. Již nyní totiž ví, že je jim spolu dobře a rádi by spolu vybudovali pevný vztah. “O rodině se už bavíme, ale zatím je to ještě brzy. Věk už na to sice oba máme, ale ještě se pořád trochu poznáváme a některé věci musíme spolu ještě vybudovat,” uvedla herečka s tím, že se ale na společnou budoucnost velmi těší a nepochybuje o tom, že právě její Adam je pro ni ten pravý.

Původně se Bára Jánová věnovala spíše produkci. Kdysi ale chodila s hercem a režisérem Jiřím Mádlem, který ji přesvědčil, aby herectví přece jen zkusila. Nejprve se věnovala divadlu, poté se objevila v populárním seriálu Slunečná. Loni soutěžila ve známé reality show Survivor, kde si podle svých slov sáhla na dno a mimo jiné drasticky zhubla.