Babi, vezmeme tě k nám helikoptérou: O maminku Ivany Trump se stará vnučka

Bývalá manželka někdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa, Ivana Trump, sice loni zemřela, jeho extchyně Marie Zelníčková se ale těší dobrému zdraví. V USA, kde se svými příbuznými již nějakou dobu žije, nyní oslavila významné životní jubileum.

“Minulý týden jsme oslavili 97. narozeniny mé babičky Babi. Máme velké štěstí, že Babi žije s námi v Miami posledních pár let. Jsem vděčná za každou lekci, každý příběh a každý večer plný her, kdy nás všechny ve hře jenga stále ničí! Jsou to jednoduché společné chvíle, které definují bohatství života. Vážím si každé sekundy,” popsala dojemné rodinné okamžiky vnučka Marie Zelníčkové Ivanka Trump.

Se svou babičkou z maminčiny strany má Ivanka Trump velmi blízký vztah. Oslavu narozenin jí proto uspořádala přímo u sebe doma - v Miami na Floridě. Její babička, která pochází ze Zlína, tam s ní tráví čas velmi ráda a v době, než se za velkou louži přestěhovala, pobývala při návštěvách USA právě tam. Příbuzní pro ni pokaždé připravili skvělý program, a tak si jejich společnost velmi užívala.

“Mám zvláštní život a viděla jsem už strašně moc světa. Stará Ivana mě na víkend předá třeba Ivance, to je zlatý člověk a moc pěkně o mě pečuje. Taky její muž je strašně hodný, celá jeho rodina. Jsou to Židé, velcí boháči, ale moc skromní. A mají mě rádi. Ivanka s rodinou si teď pronajali dům ve Washingtonu, tak jí povídám: To je škoda, teď tě málo uvidím. A ona na to: Neboj, babi, vezmeme tě k nám helikoptérou, to je kousek. Týden s námi pobudeš a pak tě zase vrátíme do New Yorku,” sdělila pro iDNES.cz Marie Zelníčková před šesti lety.

Čiperná stařenka tráví nyní čas právě s milovanou vnučkou, protože její jediná dcera Ivana Trump loni v červenci zemřela po pádu ze schodů. Za velkou louži odcestovala ještě za minulého režimu kvůli závodnímu lyžování. Poté se v roce 1977 provdala za podnikatele Donalda Trumpa a v zahraničí již zůstala i poté, co se v roce 1992 rozvedla. S exmanželem měla tři děti, Donalda mladšího, Erica a právě Ivanku.

Marie Zelníčková se sice pohybuje na invalidním vozíčku a podle dostupných informací jí již zrak neslouží tak dobře jako dřív, zachovává si ale stále dobrou náladu a s radostí se účastní rodinných aktivit včetně hraní společenských her.