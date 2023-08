Daisy Lee a Helena Houdová vyzkoušely známou drogu, jejich životy se změnily

Už i české celebrity propadly oblíbenému světovému trendu. Řada známých osobností se vydala zkoumat kouzlo Ayahuasky. Nápojem prosluli domorodci v Jižní Americe. Po jeho vypití se člověk dostane do jiného vědomí. Celý proces má za cíl výlečit duševní potíže.

Halucinogenní nápoj z Amazonie je v posledních letech opravdových hitem. Lidé barvitě popisují, co prožívají po jeho vypití, přirovnávají tento stav k začátku nového života. Část výzkumů naznačuje, že některá psychedelika mají opravdu potenciál léčit duševní potíže. O své zkušenosti s Ayahuaskou se hojně dělí i celebrity.

Daisy Lee

Do Ekvádoru se například vydala Daisy Lee. Hvězda filmů pro dospělé podstoupila extrémní rituál, který jí měl pomoct k sebepoznání, zbavení závislosti a traumat. „Strašně moc jsem se toho dozvěděla a moc jsem toho pochopila. Dokonce jsem komunikovala se samotnou Ayahuascou, se kterou jsem dlouho rozmlouvala, a řekla mi strašně moc zajímavých věcí,“ popsala svůj zážitek bývalá pornoherečka na Instagramu.

Daisy Lee se účastnila hned několik ceremonií. Netají se, že „posvátná liána“ jí změnila život. Nedváno se fanouškům ukázala, jak nyní vypadá. Kdysi peroxidová blondýna se snaží být co nejpřirozenější. Fanoušci si její proměnu nemohou vynachválit.

Helena Houdová

O svou zkušenost s ceremoniálem se podělila s fanoušky i známá ezo milovnice Helena Houdová. „Je to posvátná rostlina, která je medicínská a otevírá vědomí. Říká se, že má v sobě veškeré vědění a tím vlastně promlouvá k nám a pomáhá nám řešit nějaký bloky,“ prozradila pro TV Prima. Její zážitek byl údajně tak silný, že se dostala do stavu, kdy se propojila s vlastním minulým životem. „Já jsem ayahuascu poprvý měla před 18 lety v Kolumbii v džungli. Lokální šaman mě pozval a to byl pro mě masakr, protože tam jsem umřela a v podstatě jsem se propojila se svojí maminkou a babičkou. Podruhý jsem ji měla na Kostarice asi před čtyřmi lety, tam jsem se čistila od znásilňování planety Země a žen,“ zdůraznila tak, že rituál podstoupila už vícekrát.

Lindsay Lohan

Známá průšvihářka herečka Lindsay Lohan se také rozhodla poznat kouzlo mocné Ayahuasky. Oblíbená hvězda měla v minulosti problémy jak s drogami, tak s alkoholem. "Když jsem to zkusila, cítila jsem se šíleně, jako bych se znovu narodila. Bylo to, jako bych úplně nechala za sebou závaží, která jsem si sama vytvořila v minulosti, a teď se dívám jen dopředu. Je to jedinečná zkušenost a změnilo mi to život, už to nikdy nezkazím," svěřila se pro web New life ayahuasca po rituálu Lindsay Lohan. Jak to tak vypadá, svá slova myslela zcela vážně. Americká herečka se nedávno stala maminkou a začala se opět objevovat v úspěšných filmech.