Artur Štaidl o krutém dětství: Neměl kamarády, před obličej mu strkali bulvár

Syn zesnulé zpěvačky Ivety Bartošové Artur Štaidl se rozešel s přítelkyní. S pohlednou Karolínou randil téměř tři roky a naposledy se spolu objevili na premiéře seriálu Iveta. Artur se nedávno zúčastnil natáčení třetí řady minisérie o své matce a rozpovídal se mimo jiné o svém dětství.

Artur Štaidl se vypravil na natáčení třetí série Ivety do Itálie. Tam syn známé zpěvačky poskytl rozhovor Blesku a promluvil o svém rozchodu s partnerkou. S brunetkou Karolínou byl téměř tři roky, jejich láska ale nakonec nevyšla.

"Momentálně nemám v životě žádnou holku. Nechávám tomu volný průběh a prostě se uvidí, nějak aktivně to nevyhledávám. Uvidíme," svěřil se Artur, který se nyní věnuje hlavně práci.

Ačkoliv po svých slavných rodičích zdědil Štaidl miliony, rozhodně nesedí doma a nežije pouze z těchto peněz. Dříve pracoval za barem a prodával vodní dýmky a následně založil s přáteli distribuční firmu, která dováží do Čech novou značku žvýkacího tabáku.

Neměl jsem žádné kamarády

"Jsem obchoďák pro agenturu s digitálním marketingem. S kamarády máme ještě firmu, se kterou dovážíme žvýkací tabák," prozradil Artur Štaidl výše zmíněnému webu.

V minulosti studoval jediný syn Ivety Bartošové obor hotelnictví, na vysoké škole se ovšem rozhodl jít jiným směrem a zvolil si studium psychologie. "Vždycky jsem rád komunikoval s lidmi o jejich problémech, a lidé mě zase často vyhledávali," vysvětlil Artur proč si zvolil zrovna tento směr. Zároveň ho k tomu možná vedlo i náročné dětství v záři reflektorů. Kvůli slavné mamince si toho mnoho vytrpěl.

"Svým způsobem to vliv mít mohlo. Na člověku se samozřejmě podepisují různé věci," přiznal Artur. "Pro mě to bylo dost náročné. Ve škole se to taky projevilo, měl jsem často od spolužáků před obličejem novinové články z bulváru. Nebylo to příjemné, na základce jsem neměl kamarády, jen takovou malou partičku dvou tří nejbližších. Učil jsem se s tím žít. Toto rozhodnutí ovlivnilo ale i to, jak jsem k tomu přistupoval a jak jsem se s tím vypořádal," zavzpomínal Artur.