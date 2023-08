Artur Štaidl je milionář, ale investuje chytře, maminka Bartošové ho opěvuje

Artur Štaidl sice po smrti otce získal několikamilionové dědictví, rozhodně ale nepatří mezi ty, jež si peněz neváží a utrácejí je za nesmysly. I když má na účtu tedy obrovské částky, peníze investuje chytře a svědomitě. Několik milionů proto investoval do nákupu nemovitosti.

Artur Štaidl by sice mohl jezdit na drahé dovolené, kupovat si luxusní auta anebo utrácet za nesmysly, syn Ladislava Štaidla a Ivety Bartošové se však drží při zemi. Po smrti otce se z něj stal multimilionář, když si společně se svými třemi sourozenci podle Blesku rozdělili rovným dílem jmění ve výši 47 568 112 korun českých. Kromě toho ale Artur ještě získal po otci byt v Apolinářské ulici a také má 25% podíl na autorských právech pojících se jak k tvorbě svého otce Ladislava, tak svého strýce Jiřího Štaidla.

Investuje chytře

Peníze si Artur hlídá a rozhodně je nechce „roztočit” za hlouposti. Několik milionů korun mu už ale z účtu přece jen zmizelo. Artur se totiž rozhodl investovat do nemovitostí a zakoupil si v Praze byt za více jak 9 milionů korun. Byt 4+kk o celkové rozloze 81 metrů čtverečních je přitom pro Artura poněkud velký. Je tedy otázkou, zda jej nemá v plánu pronajímat, nebo jej zakoupil pro sebe a svou partnerku, se kterou možná chce založit rodinu.

Student psychologie

Artur se rozhodně nechce v životě spoléhat jen na peníze z dědictví, rád by si vydělal i ty své vlastní. Ostatně i proto se vzdělává a momentálně studuje na vysoké škole. Původně studoval hotelnictví, následně se rozhodl pro změnu oboru a vybral si psychologii. A jeho babička Svatava Bartošová je na něj náležitě pyšná. „Je to moc hodný, chytrý a statečný kluk,” chválila ho před časem v rozhovoru pro Aha!. „Má můj obdiv, a to i za to, že nevzdal vysokou školu. Na rok sice přerušil, ale už zase pilně studuje,” prozradila ještě.