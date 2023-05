Ženy Artura Štaidla: Syn Ivety Bartošové prokazuje ve vztazích vkus

Na premiéře druhé řady seriálu Iveta se objevil syn populární zpěvačky Artur Štaidl ruku v ruce s půvabnou brunetkou. Dlouhovlasá kráska není první žena, která se ukázala v posledních letech po jeho boku.

Šestadvacetiletý Artur se od krásné přítelkyně nehnul ani na krok. Není se čemu divit, vysoká brunetka se zelenými lehce odhalenými šaty vypadala naprosto perfektně.

Vytříbený vkus

Současná přítelkyně je už druhá slečna, která se po boku Artura ukázala na veřejnosti. Už v roce 2021 vyrazil na premiéru snímku Karel s dlouhovlasou, hubenou brunetkou. Se stejnou dívkou se objevil i pár týdnů poté na premiéře muzikálu Fantom Opery. S půvabnou Karolínou randil v letech 2020-2021.

Když v roce 2022 uvedla TV Nova první sérii seriálu Iveta, na premiéru dorazil Artur sám. Dlouho ovšem single nezůstal, na slavnostní promítání druhé série už dorazil ruku v ruce s prozatím neznámou brunetkou. Jak to tak vypadá, Artur má vyhraněný typ žen - dlouhovlasé brunetky.

Dobrá partie

Na konci ledna to byly dva roky, co Ladislav Štaidl podlehl covidu. Všechny své děti před smrtí perfektně zabezpečil. Například Artur zdědil po svém tátovi několik milionů a byt v centru Prahy. Šestadvacetiletý chlapec rozhodně nepatří mezi zlatou mládež, k financím přistupuje velmi zodpovědně. Peníze vložil do další nemovitosti, pořídil si byt v pražských Záběhlicích.

Po studiu na hotelové vysoké škole se vrhl na další vzdělávání. Na svém Instagramu, který má před veřejností zamknutý, zmínil jen - „Aspirující student psychologie.” Rodiče by na houževnatého synka byli jistě náležitě pyšní.