Utajovaný Schwarzeneggerův syn promluvil o otcově podpoře, penězích i cvičení

Joseph Baena promluvil o vztahu se svým slavným otcem Arnoldem Schwarzeneggerem a zmínil se i o podpoře, které se mu od herce dostalo. Ačkoliv začátky nebyly jednoduché, dnes k sobě mají slavný herec a jeho nemanželský syn velmi blízko.

Zdá se, že Arnold Schwarzenegger se v průběhu let dost sblížil se svým nejmladším synem Josephem Baenou, s nímž sdílí zájmy, jako je kulturistika a herectví.

Pětasedmdesátiletý herec zplodil svého syna s rodinnou hospodyní Mildred Baenou. V té době byl ženatý s Marií Shriverovou, která je matkou jeho dalších dětí. Joseph se až do posledních let držel převážně stranou pozornosti, nyní se ale snaží o hereckou kariéru a loni například soutěžil v Dancing with the Stars.

Arnold o svém synovi Josephovi promluvil ve svém vlastním dokumentárním seriálu pro Netflix, kde během třetí epizody řekl, že je to "fantastický muž" a dodal že je na syna hrdý.

"To, co jsem udělal, bylo špatné, ale nechci, aby měl Joseph pocit, že není na tomto světě vítán, protože on je na tomto světě velmi vítán a já ho miluji," nešetřil Schwarzenegger chválou.

Potřeboval jsem zaplatit nájem a účty

Když Joseph Baena minulý měsíc podporoval Arnoldův pořad FUBAR, řekl pro Entertainment Tonight: "Je to úžasný otec. Je to skvělý člověk, ke kterému se dá vzhlížet a nejchytřejší člověk, kterého znám," opěvoval slavného tatínka.

Joseph o jejich vztahu promluvil už loni, když byl hostem podcastu Unwaxed. "Jsem rád, že jsem se s ním setkal. Teď jsem si s tátou tak blízký a vtipkujeme spolu o všem možném," sdělil s tím, že ho otec i štědře finančně dotuje a díky němu mohl dokončit studium na vysoké.

"Jsem opravdu vděčný, že mi táta pomohl vystudovat vysokou školu." V podcastu dále uvedl, že po absolvování Pepperdine University v roce 2019 se začal živit sám v oblasti realit. "Hned po skončení vysoké školy to bylo jako: Jdi. Jsi na to sám. Říkal jsem si aha, sakra. Potřebuju práci a nedostával jsem žádné herecké role, které jsem chtěl. Důvod, proč jsem se dal na realitní trh, byl ten, že jsem potřeboval práci. Potřeboval jsem zaplatit nájem a účty," přiznal nejmladší syn slavného Terminátora.

Joseph se podle všeho v poslední době vydal ve stopách svého otce a stal se kulturistou. Dokonce v nedávném rozhovoru zavtipkoval, že Arnolda začíná dohánět, co se týče vah. Schwarzeneggerův syn také projevil zájem o herectví. Minulý měsíc řekl magazínu Extra, že ho tatínek, který má za sebou desítky let kariéry v tomto oboru, v této ambici podporuje.

"Ve všem, co dělám, ale hlavně v herectví, mě opravdu podporuje a vždycky mě tlačí, abych na sobě tvrdě pracoval a dělal to podle sebe. Jeho hlavní rada vždycky zněla, dělej opakování - a to zní stejně jako v posilovně. Ale opravdu to dává smysl, protože je to všechno o cvičení, cvičení, cvičení," uzavřel Baena.