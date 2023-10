Sexuální abstinence Antonína Panenky: Manželka zvládla nemožné, přiznává

Antonín Panenka patří mezi největší české fotbalové legendy. Vršovický fotbalista kariéře obětoval mnohé. Do srdce fotbalových fanoušků se zapsal hlavně proměněnou penaltou ve finále mistrovství Evropy v roce 1976.

Jedna z největších hvězd pražských Bohemians má za sebou neuvěřitelnou kariéru. Po Panenkovi je pojmenovaný dokonce jeden z fotbalových triků. Finta, kterou zmátl při kopání penalty gólmana se dodnes označuje po celém světě jako “Panenka“.

Přísná životospráva

Jako profesionální sportovec musel dbát na své tělo a kondici. Poslouchal proto pečlivě rady svých nadřízených.„Tenkrát doktor a trenér, to byli pánové v kabině, muselo se jet podle jejich not. Knedlíky jsme nesměli, kouřit jsme nesměli, alkohol jsme nesměli,“ zavzpomínal v pořadu 7 pádů Honzy Dědka na všechny zákazy. Vzdát se musel ovšem i jedné aktivity, a tou byl sex. „Tři nebo čtyři dny před zápasem jsme nesměli mít nic se ženskou. Jeden rok jsme hráli kvalifikaci na MS a hrálo se středa a sobota. Půl roku!“ V té době už byl Panenka ženatý a žil s manželkou Vlastou. Ta při něm stála ve všech chvílich. „Nechápu, co na mně Vlasta viděla. Říkala mi, že jsem holobrádek, že bych měl být mužnější, abych si nechal narůst knír, ale mně to moc nerostlo, tak mi přinesla z kadeřnictví umělý knír, který jsem si nalepoval,“práskl historku z jejich domácnosti.

Kartářka

Fotbalista prozradil i zásadní vzpomínku jeho maminky. Ta se byla před jeho narozením šla poradit s kartářkou. „Maminka se mi svěřila, že jí kartářka řekla, aby si mě nechali, že budu syn a budu slavný. Přede mnou je sestra, která je jen o deset měsíců starší než já. Maminka když ji porodila, hned přišla do jiného stavu, tak přemýšleli, jestli si mě mají nechat, nebo ne,“ prozradil Panenka. „Někdo jí poradil, že se má jít zeptat kartářky. Tak šla. Řekla jí, aby si to dítě určitě nechala, že ho jednou bude znát celý svět. Díky kartám jsem tady,“ dodal s tím, že se věštba kartářky zcela vyplnila.