Anička Slováčková promluvila o situaci v rodině: Rodiče jsou tu na tisíc procent

Anička Slováčková se už podruhé pere se zákeřnou nemocí. Půvabná zpěvačka a herečka oznámila dva roky před třicítkou návrat rakoviny. Tentokrát jí nemoc sedla na plíce. Blondýnka se už hned na začátku léčby odhodlala k razantnímu kroku, ostříhala si vlasy nakrátko.

Hvězda seriálu Ordinace v růžové zahradě plánuje pracovat dokud jí to zdravotní stav dovolí. Její postava v Ordinaci sestřička Radka bude ovšem muset také změnit sestřih. Anička měla krátký sestřih už během své první nemoci, tehdy situaci s Radkou vyřešili filmaři na čas parukou. Po ostré kritice paruky od diváku začala i Radka nosit krátký účes.

Zprávě nevěřila

„Je to prostě tak, že mi na začátku září nebo na konci srpna bylo řečeno, že mám zpátky… onemocnění, které se jmenuje rakovina. Samozřejmě mě teď zase čeká nějaká léčba a tak no,“ promluvila pro TV Nova Slováčková o tom, jak dlouho o své diagnóze ví. Krutému verdiktu od lékařů nechtěla vůbec věřit. „Já jsem měla asi úplnou tmu v hlavě. Myslím, že jsem vlastně vůbec na nic nemyslela, nejdřív jsem byla v šoku, nechtěla jsem si připustit, že by to mohl být znovu tenhle verdikt… podruhý,“ dodala.

Rodina stojí při sobě

Zpráva o zdravotním stavu Aničky zasáhla i její rodinu. Právě rodiče a bratr jsou jí tou největší oporou. „Už nějak víme do čeho jdeme, minimálně aspoň okrajově, co nás čeká. Jsou z toho špatní, ale jsou tu na tisíc procent pro mě,“ přiblížila rodinné vztahy. „Vzhledem k tomu, že momentálně to mám v plicích, tak bych chtěla vzkázat všem lidem, ať mají jakýkoliv zdravotní problém, tak ať neotálejí a k tomu doktorovi jdou,“ apelovala na ty, kteří se necítí ve své kůži.

Oblíbená herečka a zpěvačka sdílí s fanoušky všechny zážitky naprosto bez obalu. Na svůj Instagram přidala například snímky z nemocnice a ze stříhání vlasů. Blonďaté vlasy po ramena šly pryč. Za svou statečnost a otevřenost dostává od fanoušků a dalších známých tváří obrovskou vlnu podpory. „Je to neskutečný. Hrozně mě to dojímá a nevím, co říct. Takže nejlepší bude říct jen děkuju,“ napsala na svůj Instagram.