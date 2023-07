Krize Anny Slováčkové: O epidemii úzkostí promluvil psycholog, radí, co s nimi

Zpěvačka a herečka Anna Julie Slováčková si nerada na něco hraje, a tak na sociální síti čas od času ukáže i snímek, který má do dokonalosti opravdu daleko. Právě to je ale jednou z věcí, kterou na ní její fanoušci mají rádi. Nyní ale přiznala, že jsou situace, kdy je i pro ni těžké být zcela upřímná, a to hlavně sama k sobě. Otevřeně proto promluvila o tom, že se v poslední době necítí po psychické stránce zcela dobře. Přidala se tak do zástupu mladých a mnohdy i úspěšných lidí, které trápí úzkosti a nejistota. O tom, čím je tento znepokojivý jev způsoben, promluvil pro Kafe.cz psycholog Jeroným Klimeš.

Na videu, které Anna Julie Slováčková zveřejnila na Instagramu, je zachycena její slabá chvilka. Během té sedí na zemi v kuchyni ve společnosti svého psa a na první pohled vypadá jako hromádka neštěstí.

“Děcka… poslední měsíc jsem k vám byla trošku neupřímná, ale možná jsem spíš potřebovala lhát sama sobě, že všechno zvládám,” vysvětlila umělkyně a dodala, že se rozhodla v rámci zachování rovnováhy v internetovém světě zveřejnit i toto video, přestože není právě optimistické.

“Jestli se necítíte dobře a potřebujete čas… dopřejte si ho. Netlačte na sebe. Nebuďte na sebe přísní. Nepomůžete tím ani sobě, ani nikomu jinému. Nezlobte se na sebe, když den u vody vyměníte za den v posteli. Když máte chřipku, tak si přeci taky půjdete lehnout, dáte nohy nahoru, čaj a paralen… Proč, když bude bolet duše, tak to budeme přehlížet?! Držte se. Žijte přítomností. Pusťte starosti a uvolněte hlavu… Stop overthinking,” doporučila všem svým fanouškům, aby k sobě byli laskaví a dbali na svou duševní pohodu.

Mezi mladými lidmi je v dnešní době velmi mnoho případů úzkostí, stresu a dalších psychických problémů. O možných příčinách promluvil psycholog a terapeut Jeroným Klimeš. “O tom, jaká je skutečná příčina, se diskutuje, ale ještě nějakou dobu to nejspíš nebudeme úplně přesně vědět, protože tento jev ještě není úplně prozkoumaný a neexistuje jeho přesná diagnostika, neboť se nevyskytuje příliš dlouho,” vysvětlil hned na úvod pro Kafe.cz.

“Existuje ale něco, čemu se říká frustrační tolerance. Dnešní společnost se snaží vytvářet svět bez starostí, problémů a nepohodlí. Mladí lidé ale dřív nebo později dojdou do bodu, kdy zjišťují, že takový svět neexistuje a to zjištění je pochopitelně nepříjemné,” uvedl Jeroným Klimeš.

“Způsob, jak sám sobě pomoci, je vystavovat se dobrovolně zátěžovým situacím, vystupovat z komfortní zóny a trénovat svou psychickou odolnost stejně jako jakoukoli jinou dovednost. Období, ve kterém žijeme v relativním dostatku a pohodlí, je z historického hlediska anomálie, která se příliš často nevyskytuje,” sdělil odborník pro Kafe.cz.