Kellner při koupi koně přeplatil i Gatese: Miliardy ve stáji talentované dcery

O rodině zesnulého miliardáře Petra Kellnera se toho ví jen velmi málo. Jeho nejbližší s médii prakticky nemluví, výjimkou je pouze dcera Anna, která je známou a velmi talentovanou jezdkyní. Koně, které jí její otec pořídil, mají doslova astronomickou hodnotu a při koupi jednoho z nich dokonce Kellner překonal i Billa Gatese.

Ze čtyř Kellnerových dětí je jediná, která alespoň občas o sobě něco málo prozradí veřejnosti. Za slavné jméno se schovávat nepotřebuje, má své vlastní úspěchy. Je dvojnásobnou mistryní republiky v kategorii mladých jezdců v parkuru a v roce 2021 se kvalifikovala na olympiádu. Faktem ale je, že bez podpory svého otce by se Anně Kellnerové v jezdeckém sportu rozhodně prosazovalo výrazně hůře.

V roce 2018 se Anně Kellnerové její tatínek rozhodl splnit sen a koupit jí špičkového závodního koně. Za klisnu Catch Me If You Can zaplatil v přepočtu čtvrt miliardy korun a přeplatil tak Billa Gatese, který chtěl dotyčné zvíře pořídit své milované Yennifer. Nabídl ovšem “pouhých” 200 milionů, a tak kůň putoval do stáje Kellnerových.

Od stejného majitele nějakou dobu předtím Petr Kellner koupil také valacha Silverstone G, na kterém Anna Kellnerová závodila předtím. Oba koně získal miliardář Kellner od majitele stájí Paula Schockemöhleho. Ten je úspěšným podnikatelem v kamionové přepravě a jeho firma Schockemöhle Logistics měla v tu dobu obrat přes 2,5 miliardy korun.

Kdybych nebyla jezdec, studovala bych psychologii

Kromě toho trénuje talentovaná sportovkyně také s hřebcem Joyridem, ze kterého by si později ráda vychovala parťáka pro klisnu Catch Me If You Can. Hodnota dalších koní není veřejně dohledatelná, téměř jistě se ale bude rovněž jednat o statisícové, ne-li milionové částky.

O koně Anny Kellnerové se již více než 10 let stará chovatelka Kateřina Krpelová. “Začala jsem u mladé holčičky, která se všechno učila a v dnešní době jsem u mladé ambiciózní slečny, která udělala ohromný pokrok, udělala na sobě kus práce a je to pořád fajn být toho součástí, vidět ten pokrok a být u toho,” popsala pro magazín Jezdci.cz Krpelová, jaká je spolupráce s dědičkou známého podnikatele.

Anna Kellnerová, která při sportu, který provozuje, musí projevovat poměrně dost odvahy, má jedno slabé místo - bojí se hadů. V době, kdy žila v Karibiku, se s nimi podle svých slov setkala a vůbec se jí to nezamlouvalo. Naopak bez koní si svůj život neumí představit. Kdyby si ale přece jen musela vybrat jiné povolání, má jasno. “Kdybych nebyla jezdec, studovala bych psychologii a byla bych psychiatr,” říká ambiciózní mladá žena, která je absolventkou bakalářského oboru zaměřeného na byznys, a to na soukromé vysoké škole University of New York v Praze. Jeden semestr studia zde stojí zhruba 115 korun, a to bez dalších poplatků.