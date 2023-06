Anna Slováčková: Internet je plný falešných fotek, je důležité být na sebe hodný

Že sociální sítě nepřináší vždy zcela realistický obraz světa, je věc, o které se diskutuje velmi často. Pod jejich vlivem na sebe lidé často mají nesmyslné nároky a zbytečně se trápí, místo toho, aby se měli rádi takoví, jací jsou. Jednou z osobností, které se o tom nebojí mluvit veřejně, je zpěvačka Anna Julie Slováčková, která s oblibou zveřejňuje neretušované fotografie. Díky tomu je vzorem pro celou řadu mladých žen, které talentovaná umělkyně motivuje k tomu, aby se nenechaly tlakem internetu ovlivnit.

Poté, co před pár lety sympatická plavovláska prošla závažným onemocněním rakovinou prsu, celou řadu věcí v životě přehodnotila. Jednou z nich byl také vztah k vlastnímu tělu, které se naučila přijímat i s jeho nedokonalostmi. To samé se nyní snaží radit i svým fanynkám.

“Myslím, že je hrozně důležité si uvědomit, že to, co pro nás naše tělo dělá, je zázrak, protože ne každý je zdravý. Proto je nesmysl si říkat, že jsme tlustí, škaredí a příšerní. V době sociálních sítí je to těžké, protože tam člověk vidí úplně vychýlený obraz a falešné fotky,” řekla Anna Julie Slováčková pro Kafe.cz.

“Pokud se člověk stravuje zdravě, stará se o sebe a cítí se dobře, tak je jedno, jestli váží padesát, osmdesát a nebo sto kilo. A všem, kdo mu tvrdí opak, by měl ukázat prostředníček a vůbec si to nebrat k srdci,” doporučila s úsměvem sympatická blondýnka.

Čeká mě pracovní léto

Právě v letních měsících, kdy se lidé obvykle chystají k vodě a na dovolené, je toto téma s blížící se plavkovou sezónou velmi aktuální. Proto by se nyní podle Anny Julie Slováčkové měli na sebelásku a naslouchání svému tělu soustředit. Samotnou ji ale letos prázdniny u vody nečekají.

“Pojedu na pár dní do Chorvatska, ale jinak budu mít pracovní léto, protože s kapelou budeme 4. října v Lucerně křtít novou desku, a tak to chce ještě hodně příprav. Vůbec mi to ale nevadí. Baví mě to, takže jsem vlastně i ráda,” sdělila pro Kafe.cz zpěvačka a herečka.