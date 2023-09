Anna Dvořáková roste do krásy: Nosí sexy oblečky a tvrdí, že oblečení krade

Anna Dvořáková ostudu slavným rodičům rozhodně nedělá. Půvabná brunetka je hrdou pokračovatelkou slavného hereckého rodu. Nejenže má talent po svých slavných rodičích Jiřímu Dvořákovi a Barboře Munzarové, do vínku dostala talent i od babičky Jany Hlaváčové a Luďka Munzara.

Jednadvacetiletá Anička je populární především na sociálních sítích. Na platformě Tik Tok má více než jeden a půl milionu sledujících. Do podvědomí televizních diváků se Anička dostala až letos a to kvůli seriálu Eliška a Damián. Právě tam hraje jednu z historických postav.

Z rebelky princeznou

Svérazná princezna Eleonora není přitom první role Aničky Dvořákové. Zahrála si dokonce už po boku svého slavného tatínka v jedné z kriminálek České televize. V roli Eleonory je naprosto k nepoznání a to hlavně kvůli bujné, kudrnaté kšici. V běžném životě dává přednost krátkému mikádu. Díky honosné paruce tráví v maskérně více než dvě hodiny. "Je to krásné, ale nechápu, jak v tom ty holky mohly vydržet celý den. Je to těžké, ale člověk si na to po chvíli začíná zvykat. Na korzet jsem si třeba zvykla a teď už se cítím poměrně pohodlně," prozradila v rozhovoru pro Lifee.

Svérazná žena

Anna se na svém Instagramu často ukazuje v odvážných outfitech. Krajkovou podprsenku ovšem doplní klidně o rebelské volné džíny. Sama o svém stylu mluví s nadhledem. "V civilu byste mě asi nepoznali, protože se často oblékám ve stylu bezdomovce ze 70. a 80. let. Nosím hodně věcí ze sekáče a kradu oblečení mámě a babičce. Mám také ráda oversize kousky a se svým stylem mě baví experimentovat. Občas si nakreslím nějaké modré ornamenty nebo srdíčka na obličej," objasnila svůj styl v pořadu Sedm pádů Honzy Dědka.

Talentovaná Anna na sebe strhla pozornost především v době, kdy její otec soutěžil v pořadu StarDance. Dělala mu doprovod na taneční večery a vždy byla v ostrém hledáčku fotografů. V posledních měsících je vidět, že jindy krátkovlasá brunetka koketuje se změnou vlasového stylingu. Vlasy si nechal výrazně zesvětlit a z rovných vytvořila neposedné kudrlinky. Fanoušků a mužských obdivovatelů jí to rozhodně neubralo.