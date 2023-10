Slováčková se pochlubila novou láskou: Z nejlepšího kamaráda se stal partner

Anička Slováčková před pár dny veřejnosti přiznala smutnou zprávu, že se jí vrátila rakovina. Na složité životní období ale tentokrát dcera Felixe Slováčka a Dagmar Patrasové není sama, do života jí totiž vstoupil nový muž.

Anička Slováčková je na své soukromí velice opatrná a málokdy z něj fanouškům něco odhaluje. Tentokrát ale udělala talentovaná zpěvačka výjimku a v rozhovoru pro magazín Téma se pochlubila novou láskou.

"Teď naposled jsem přiznala, že jsem zadaná, a musím to zaťukat, vztah trvá. Nejde ale o nikoho známého, je to prostě jeden chytrý, vtipný super týpek," svěřila se Anička s tím, že svého partnera znala dlouhé roky, než mezi nimi přeskočila jiskra.

"Můj současný přítel je muzikant, ale znali jsme se dlouho předtím. Než jsme spolu začali chodit, byli jsme předtím nejlepší přátelé," dodala Slováčková, kterou nyní čeká velice náročná léčba rakoviny.

Rakovina se vrátila v plné síle

Den po křtu nové desky Anička Slováčková sledujícím na Instagramu oznámila smutnou zprávu. "8. 9. jsem měla oslavovat vydání desky a nového klipu, potvrdili mi ale návrat rakoviny a na žádné oslavy už nebyla chuť. Co cítím? Strašný vztek. A pochopitelně strach. A taky mám pocit, že jsem všechny zklamala. Nechci v nikom vzbouzet strach a nechci, aby to vypadalo jako pravidlo, že se rakovina může vrátit. Pravidlo to totiž není. Usadila se mi tentokrát v plicích, ale i tak jsem připravena znovu k boji. Minimálně dnes jsem se na ten boj už trochu připravila," napsala mimo jiné v obsáhlém vyjádření.

O návratu nemoci se dozvěděla zcela náhodou díky živému snu. "V květnu se mi zdál hodně živý sen, že má táta něco s plícemi. Hned druhý den jsem mu volala, aby si co nejdřív došel na vyšetření. Díky tomu vlastně našel jednu skvělou paní doktorku, ke které jsem pak šla i já, protože už mě nějakou dobu trápil kašel," přiznala Anička výše zmíněnému magazínu.

"Byla jsem na všech možných prohlídkách a vždycky mi řekli, že jde o reflux (porucha trávení pozn. red.). Až tahle paní doktorka přišla na to, že mám na plicích nález," popsala Slováčková, která je odhodlaná nemoc porazit i podruhé. "Nemám jinou možnost než věřit, že to zvládnu i tentokrát," uzavřela.

Anička Slováčková tentokrát na boj s rakovinou není sama, vedle sebe má nového partnera