Anička Slováčková podruhé bojuje s rakovinou: Cítím strašný vztek a strach

Anička Slováčková v půlce týdne pokřtila svou novou desku a v Lucerně předvedla skvělou energickou show. O to více fanoušky šokovala, když druhý den na Instagramu prozradila, že podruhé bojuje s rakovinou. Zatímco poprvé měla zpěvačka bulku v prsu, tentokrát se zákeřná nemoc přesunula na plíce.

Měla oslavovat obrovský úspěch a radovat se z vydání alba, místo toho jí lékaři oznámili zdrcující verdikt. Aničce Slováčkové se vrátila rakovina.

"Vybojovala jsem si to poprvé - věřím, že to zvládnu i podruhé. Chtěla jsem vám to říct až po našem včerejším křtu v Lucerna Music Baru… nechtěla jsem to řešit do dne, který pro mě byl tak důležitý a který jsem usilovně tak dlouho připravovala… a taky jsem doufala, že můj první příspěvek po celém tom nádherném večeru bude o něčem jiném, ale už je to stejně venku a já k tomu samozřejmě vyjádření dát musím," napsala dcera Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka ve svém prohlášení na Instagramu.

"Člověk míní… a něco tam nahoře, nebo dole mění, a tak když jsem měla 8.9 oslavovat vydání desky a nového klipu, potvrdili mi návrat rakoviny a na žádné oslavy už nebyla chuť," dodala Slováčková, která s nad nemocí chce zvítězit i podruhé.

Mám pocit, že jsem všechny zklamala

"Co cítím? Strašnej vztek. A pochopitelně strach. A taky mám pocit, že jsem všechny zklamala… nechci v nikom vzbouzet strach a nechci aby to vypadalo jako pravidlo, že se rakovina může vrátit. Pravidlo to totiž není," povzbudila Anička Slováčková další pacienty bojující s rakovinou.

"Usadila se mi tentokrát v plicích… ale i tak jsem připravena znovu k boji. Minimálně dnes jsem se na ten boj už trochu připravila," dodala zpěvačka a herečka.

"Prosím všechny o shovívavost… vím, že poprvé jsem s vámi sdílela hodně, ale potřebuji se s tím sama víc smířit a poprat se s tím více o samotě... Alespoň dočasně. Pracovat budu i dál, dokud budu moci. A když nebudu moci, tak se hold svět nezboří. Dávejte na sebe pozor prosím. Buďte zdraví. Mám vás ráda," uzavřela Slováčková. Z redakce přejeme mladé bojovnici hodně sil a věříme, že nemoc porazí i podruhé...

Anička Slováčková oznámila fanouškům smutnou zprávu