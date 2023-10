Bojovnice Anička Slováčková: Slova o rodině, dětech i nenaplněných plánech

Anička Slováčková nedávno světu oznámila smutnou zprávu, že se jí po dvou letech vrátila rakovina. Zpěvačka se nyní na sociálních sítích svěřila, že kvůli léčbě nemoci už nic neplánuje.

Dcera Felixe Slováčka a Dagmar Patrasové je veliká bojovnice a před dvěma lety překonala rakovinu prsu. Zákeřná nemoc se jí ale bohužel nedávno vrátila a tentokrát se přesunula na plíce.

Anička Slováčková věří, že boj vyhraje i tentokrát, svůj program ale musela výrazně přizpůsobit léčbě. "Nedávno jsem dostala v jednom rozhovoru otázku, jaké jsou moje plány do budoucna. Ty vám mile ráda všechny řeknu. Myslela jsem si, ale pak seděla jak přikovaná a najednou vůbec nevěděla, co říct," přiznala fanouškům na Instagramu.

"Jsem ten typ člověka, který měl vše naplánováno snad od svého narození. Na jakou půjdu školu, co budu dělat příští léto… každý den od rána do večera v podstatě po hodinách jsem si dělala rozvrh… a pak byla vždycky zklamaná, nebo překvapená, že mi moje plány nevyšly," dodala Anička s tím, že měla kdysi různé plány, které nevyšly, dnes už to ale neřeší.

Děti, manžel a dům za Prahou

"Že jsem neměla ve 27 letech manžela a dvě děti a barák plnej zvířat za Prahou. Že jsem nedodělala konzervu (ač z pracovního vytížení, který pro mě byli velkým úspěchem, tak ten neúspěch odejít v půlce šesťáku mám v sobě nějak skrytě doteď, ale to už vem čert), že nevyšlo tohle a tamto...," svěřila se Anna Slováčková.

Po zjištění návratu rakoviny se proto rozhodla vše hodit za hlavu. "No a jak jsem tak seděla a paní novinářka čekala na mou odpověď, tak mi došlo, že snad poprvé v životě nemám naprosto žádný plán. Nic. Nula. Žádná vidina. A teď vlastně by se spoustu lidí mohlo vyděsit, že to je přece v mojí situaci třeba špatně a že musím nahlížet do budoucnosti s nějakou vidinou a tak, ale víte na co jsem přišla? Že je mi tak zatraceně dobře. Nemám žádnej stres a napětí, že mi to zase nevyjde, že všechno bude jinak. Prostě jsem tady a teď a odmítám se nervovat z toho, co bude zítra. Ono nějak bude. A bude dobře, protože v to jediné věřím. Že se věci vyvedou co nejlépe pro moji cestu, která mi je dána. Prostě jsem odevzdala svou tíž," vysvětlila zpěvačka.

"A hlavně i ty neúspěchy, všechny chyby a plány co dopadly jinak, tak dopadly pro moje dobro. Nebyl na to prostě ten správný čas. Byla jsem ráda, že jsme si u toho stolu na mou odpověď obě kývly hlavou a cítily to stejně," uzavřela Slováčková, které fandí celý národ a všichni doufají, že rakovinu porazí i tentokrát.

Anička Slováčková hodila tíhu povinností za hlavu