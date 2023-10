Angie Mangombe se obhajuje: Syna miluju, to ale neznamená, že budu jeho otrok

Čerstvá maminka Angie Mangombe v poslední době sklízí obří vlnu kritiky za svůj postoj k výchově tříměsíčního syna. Influencerka malého Rafaela nechává občas hlídat babičkám, a to nelíbí ortodoxním matkám, které tvrdí, že by měla být s chlapcem prakticky nepřetržitě, alespoň do jistého věku miminka. Zeptali jsme se Angie, co si o hejtech na sociálních sítích myslí.

Angie Mangombe porodila na konci června syna Rafaela a od začátku pobuřuje veřejnost svým volnějším přístupem k výchově. První kritika přišla ve chvilce, kdy se influencerka vypravila se svým snoubencem Josefem Kůrkou v době šestinedělí do wellnessu.

Tehdy se na Angie snesla obrovská vlna kritiky na sociální síti. Druhá pak přišla před pár dny, jelikož vyrazila k moři opět pouze s partnerem a miminko nechali doma Pepově babičce.

"Teď zrovna hlídá Pepova babička. Ale když jsme u toho, tak první nápad přišel od mojí mámy, která do mě neustále hučela, ať odjedeme na dovolenou, že kvůli tomu klidně přijede z Anglie, nebo jí malýho budu muset dovést tam. Nakonec jsme se dohodli s Pepovou babičkou, která měla jet původně s námi a nakonec zůstala s Rafíkem doma," vysvětlila nám novopečená maminka, že první impuls s hlídáním přišel právě od babiček, které si chtěly vnoučátko co nejvíce užít. "Já se taky hrozně moc těším, až budu moc v budoucnu takhle Rafovi pomoct a hlídat vnoučátka," těší se Angie, kterou prý původně vůbec nenapadlo, že by mohla někam odjet, nakonec ji ale přesvědčila vlastní maminka.

Nechápu, co je to za dobu

"Mě by to původně vlastně vůbec nenapadlo, ale máma mi říkala, že bychom měli mít nějaký čas pro sebe a myslím si, že to byl skvělý nápad. Opravdu jsme si to užili," pochvaluje si Angie Mangombe odpočinek u moře.

"Podle mě hodně matek, které mi takto radí - jak se mám starat o syna a jak žít svůj život, jsou ve skutečnosti samy. A nejspíš přišly o toho partnera právě z důvodu, že byly zahleděné do toho dítěte a vykašlaly si na ten vztah. Takže jejich názory si opravdu k srdci neberu," vyjádřila se Angie.

"Nechápu co je to teď za dobu, nebo jestli to takhle bylo vždycky, že to je takové tabu. Věřím tomu, že více lidí to má stejně jako já, ale bojí se to říct nahlas, jelikož by za to schytali obrovskou kritiku. Mně bylo odjakživa jedno, co si o mně kdo myslí. Žiju si svůj život, já jsem spokojená, malej taky a to je pro mě zásadní. Udělám všechno proto, aby měl Rafíček kompletní rodinu a aby vše bylo tak, jak má. Chci mu dát všechno, co jsem kdy neměla," říká Angie.

"Myslím si, že to, že si jedu od všeho odpočinout a někdo má jiný názor... tak to prostě je. Dávno předtím, než jsem vůbec otěhotněla, jsem měla jasnou vizi a všem jsem to říkala, že budu pořád stejná a nebudu žádná strhaná matka, která už nemá žádný vlastní život a existuje pro ni jen to dítě. Já jsem ráda, že to tak nemám. Svého syna miluju a nebude mi nikdo říkat názor, že ho miluju méně jen proto, že mám ráda i sebe a nechci být jeho otrok. Každý by se měl starat o svoje dítě a ne o to moje," uzavřela se smíchem.

Angie je pár týdnů po porodu opět ve skvělé formě