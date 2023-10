Vignerová se pochlubila videem ze své svatby: Lásku s Kolečkem jí nikdo nevěří

Aneta Vignerová se více než půl roku po svatbě pochlubila na svém Instagramu videem ze svatby se záletným scenáristou Petrem Kolečkem. Místo pochval a gratulací se ale modelka od fanoušků dočkala spíše výsměchu.

Aneta Vignerová se letos v březnu provdala za Petra Kolečka, se kterým má syna Jiříka. Tajná svatba tehdy všechny zaskočila, jelikož pouhé dva týdny předtím se ještě scenárista promenádoval na Českých lvech ruku v ruce se svou milenkou Denisou Nesvačilovou.

Kolečko se tehdy do svého vztahového trojúhelníku natolik zamotal, že v jednu chvilku sliboval veselku jak matce svého dítěte, Vignerové, tak své zrzavé herecké múze.

Situace byla natolik vyhrocená, že mezi umělcem a Nesvačilovou došlo k hádce, během které ho milenka zranila nožem. K oltáři tak nakonec došel s obřím obvazem přes celou ruku, což nyní ukázala v celé parádě Vignerová na svatebním videu.

Bezpodmínečná láska

"Opět mě rozesmála ta ruka poraněná Denisou na svatbě s jinou ženou. Anetko, vy máte sakra na víc," vzkazují Anetě Vignerové fanoušci na sociální síti. Podle nich si sňatkem s Petrem Kolečkem pěkně zavařila a časem jí zbydou opět jen oči pro pláč.

"Svatba z rozumu nikdy nemá šanci. I přesto přeji hodně štěstí do života," shodují se sledující dlouhonohé brunetky, která se rozhodla o svou lásku zabojovat a svatbou se jí podařilo poměr Kolečka s Nesvačilovou definitivě zatrhnout.

Mezi desítkami negativních komentářů se ale přeci jen našlo pár milých vzkazů. "Velmi gratuluji a přeji moc moc štěstí. Mnoho "gratulantek" zde, nemá ponětí o tom, co je síla a krása bezpodmínečné lásky. A jsou lidé, kteří toho nejsou schopni. Vy víte nejlíp, jak to je a naštěstí jsou lidé, kteří tenhle zázrak bez podmínek procítili také. Je to svoboda a skutečná láska bez hranic. Tedy jediná pravá láska," povzbudila Vignerovou paní Soňa. Nezbývá než manželům popřát i do budoucna hodně štěstí a věříme, že už se scenárista poučil a dalším případným milenkám se vyhne obloukem.

Tajná veselka proběhla v Českém Krumlově