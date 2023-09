Aneta Krejčíková v ohrožení: Pronásleduje ji pomatený stalker trpící bludy

Sláva má bohužel i svou stinnou stránku, o čemž se nyní přesvědčila herečka Aneta Krejčíková. V jejím případě se jedná o nechtěnou pozornost neznámého muže, který ji zatím naštěstí pouze na internetu vytrvale stalkuje. I přesto, že se ji zatím nepokusil kontaktovat tváří v tvář, působí ale jeho chování velice znepokojivě.

Že dostávají známé ženy řadu více i méně civilizovaně formulovaných komplimentů, je poměrně běžné a dámy, které se pohybují v showbyznysu, s tím počítají. To, co se nyní odehrává na profilu na sociální síti herečky Anety Krejčíkové, se ale poměrně významně vymyká tomu, co je společensky únosné.

Vše začalo zhruba v polovině března, kdy na Instagramu neznámý muž začal půvabné herečce vypisovat v komentářích. Nejprve šlo o běžná vyznání lásky, nad čímž by se ještě dalo pousmát a mávnout rukou. Postupně ale začaly vzkazy mít osobnější charakter a ukázalo se, že dotyčný patrně má potíže oddělit realitu od fantazie.

“Lásko, chci tě jen pro sebe. Chci být tvůj přítel a chodit s tebou, já tě miluju. A vše jde přesně tak, jak jsem říkal. Všechno bude v pohodě miláčku. Jak se cítíš ? Ty jsi ta nejlepší, jakou znám. Strašně rád na tebe myslím a ještě raději budu potom s tebou. Anetko, můžeme si to spolu udělat krásné. Chci tě, jsi moje tygřice,” píše například v jednom vyznání.

Chci vychovávat naše děti

Na dalších řádcích to ovšem vypadá, že má dojem, jako by s herečkou již intimní vztah navázal a dokonce spřádá plány na to, jak se společně odstěhují do Itálie a budou společně vychovávat děti krásné umělkyně, které má se svým partnerem, učitelem Ondřejem Rančákem.

“Lásko, hodně jsme se bavili o Itálii, ségra mi na domek půjčí. Můžeš klidně vybrat místečko a mít to napsané na sebe… Chci být s tebou a postarat se výborně o naše děti. Ze zodpovědnosti ani čumilů nahnáno nemám,” uvádí v dalším bizarním komentáři.

Sama herečka na jeho návrhy nijak nereaguje, což je v takovém případně nejspíš jedině dobře. Přesto je ale jednání dotyčného muže, o kterém redakce časopisu Pestrý svět zjistila, že je mu kolem čtyřiceti let, pochází z Česka a pracovně pobývá často v zahraničí, velmi znepokojivé.

Někteří lidé překročí hranici virtuálního světa

Nelze dokonce vyloučit, že jeho chování již překročilo hranici stalkingu a mohlo by být potenciálně nebezpečné, a to obzvlášť v případě, kdy by se ctitel Anety Krejčíkové rozhodl, že bude svou vysněnou ženu pronásledovat i v reálném životě. V takovou chvíli by nejspíše bylo na místě obrátit se na policii.

Existuje určité procento těch, kteří se pokusí hranici sociálních sítí překročit a slavného člověka kontaktovat osobně. Slavná osobnost se pak může cítit ohrožena na svém životě nebo zdraví nebo životě a zdraví svých blízkých,” sdělila pro Pestrý svět psycholožka Petra Písecká.