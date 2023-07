Krejčíková miluje své křivky: Ví, čemu se vyhnout, aby dosáhla dokonalosti

Pro herečky je důležité udržovat si postavu. Mezi ty s nejkrásnější figurou v Čechách patří určitě Aneta Krejčíková, kterou proslavil seriál Ulice. Jak přiznala pro redakci Kafe.cz, aby její křivky byly tak svůdné, jako je měli možnost vidět například diváci série České televize Volha, musí pro to přece jen něco málo dělat.

“V mém případě je to hlavně o stravě a přerušovaných půstech. Samozřejmě je také potřeba i pohyb, který bych určitě každému doporučila, protože je to super nejen pro kondici, ale také duševní zdraví. Bohužel se mu ale nestíhám věnovat tak často, jak bych chtěla a měla bych mu asi dávat víc,” prozradila na sebe Aneta Krejčíková pro Kafe.cz.

Vzhledem k tomu, že je maminkou dvou malých dětí, není ale nic překvapivého na tom, že času občas není tolik, kolik by si pro sebe krásná umělkyně představovala. “Celý červenec mám sice naštěstí volný, ale stejně mám pocit, že jsem se doteď pořádně nezastavila,” potvrdila s úsměvem.

Co se stravy týká, existují také některé potraviny, o kterých Aneta Krejčíková ví, že jejímu tělu zrovna dvakrát neprospívají. “Mívám období, kdy se vyhýbám jednak samozřejmě sladkostem, ale také pečivu. To se pak hned projeví,” řekla pro Kafe.cz, na co si musí dávat pozor.

Některým potravinám se vyhýbá

Tam, kde nestačí snaha a píle, nastoupil v případě Anety Krejčíkové plastický chirurg. Kráska nedávno přiznala, že si nechala upravit své bujné vnady. Ty má totiž od přírody ve velikosti pět, a tak se na nich kojení patřičně podepsalo v podobě gravitace. Z toho důvodu se herečka odhodlala k modelaci.

“Velikost prsou se nijak zásadně nezměnila, jen jsou výš. Měla jsem potom měsíc volno v divadle a tři týdny od natáčení. Ale řekla bych, že točit bez nějaké fyzické zátěže bych mohla už tak po týdnu,” uvedla o podstoupeném zákroku na sociální síti Instagram.