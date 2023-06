Aneta Krejčíková o plastické úpravě poprsí: Měla jsem slzy v očích

Krásná herečka Aneta Krejčíková, která se netají tím, že se nebojí ani odvážných scén, na sociální síti přiznala, že před pěti měsíci podstoupila úpravu poprsí v rukou plastického chirurga. Nešlo ale o žádné implantáty, nýbrž modelaci. Jak sympatická kráska vysvětlila, k zákroku se odhodlala především z toho důvodu, že jí bujnější vnady způsobovaly potíže se zády. Výsledek si nyní nemůže vynachválit.

V poslední době na sebe Aneta Krejčíková upozornila například odhalenou scénou v seriálu z produkce České televize Volha. Právě tam ukázala, že v oblasti dekoltu k ní byla příroda skutečně štědrá. Bohužel se s většími prsy často pojí i některé potíže, jako například bolest zad nebo problém s výběrem padnoucího oblečení. Právě tyto důvody vedly krásnou herečku k tomu, že se svěřila do rukou plastického chirurga.

“Vybrala jsem si velmi dobrého plastického chirurga na základě jeho práce, kterou jsem viděla názorně na své kolegyni se kterou jsem nějaký čas sdílela společnou hereckou šatnu a musím upřímně říct, že hezčí, přirozeně vypadající prsa jsem neviděla,” prozradila na sociální síti Aneta Krejčíková a dále se rozpovídala o podrobnostech zákroku.

“Velikost prsou se nijak zásadně nezměnila, jen jsou výš. Měla jsem potom měsíc volno v divadle a tři týdny od natáčení. Ale řekla bych, že točit bez nějaké fyzické zátěže bych mohla už tak po týdnu,” uvedla na sociální síti Instagram.

Dále Aneta Krejčíková řekla, že se nyní cítí ve svém těle skutečně dobře a obzvlášť oceňuje to, že si může dovolit obléct si oblečení s holými zády, které obvykle vyžaduje, aby na sobě žena neměla žádnou podprsenku. “Když jsem si po operaci poprvé sedla bez náplastí a podprsenky, měla jsem v očích slzy,” řekla dojatě.

Na závěr nezapomněla vyjádřit dík svému lékaři a dodala, že o úpravě prsou uvažovala již v době, kdy byla ještě bezdětná, a to z důvodu, že jí větší prsa připadala spíše jako nepraktická zátěž, než něco, co by bylo hodno obdivu - i když by s ní nejspíš řada jejích fanoušků nesouhlasila.