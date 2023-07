Andrea Verešová strachy bez sebe: O dceru se bála tak, že nemohla ani mluvit

Přestože je nesmírně krásná po mamince, dcera Andrey Verešové k modelingu rozhodně netíhne. Namísto toho totiž zcela propadla sportu. Hlavně pak snowboardingu, ve kterém už posbírala celou řadu ocenění. Je ale pravdou, že rodiče z vášně mladé Vanessy zrovna dvakrát velkou radost nemají. Sport je to totiž dost nebezpečný.

Andrea Verešová a Daniel Volopich mohou být na svou dceru právem pyšní. Šestnáctiletá Vanessa je totiž pilnou studentkou a zároveň nadanou snowboardistkou. Ne úplně bezpečnému sportu propadla už v útlém dětství a nakonec si ho zamilovala tak, že v něm sklízí mnoho úspěchů.

Daleko větší zábava

„Od malička jsem lyžovala. Asi v sedmi letech jsem si poprvé vyzkoušela snowboard a zjistila jsem, že mě baví. Také se kolem snowboardingu motali úplně jiní lidé a měla jsem tam najednou daleko více kamarádů než na lyžích. Cítila jsem, že je snowboard daleko větší zábava,” uvedla Vanessa Volopichová v rozhovoru pro iGlanc. Zároveň ale dodala, že i když ji její rodiče maximálně ve sportu podporují, mají o ni pochopitelně velký strach. Hlavně pak její maminka Andrea Verešová.

Matku vyděsila k smrti

Vanessa Volopichová například popsala moment, kdy ji její maminka přišla podpořit na jeden ze závodů. A když viděla, co bude její dcera sjíždět, udělalo se jí zle. „Když maminka dorazila na MS v Bakurijani přímo k jednomu ze skoků, který byl asi čtyřikrát vyšší než ona, skoro omdlela a dva dny nemluvila,” prohlásila talentovaná dívka, která sama moc dobře ví, že snowboarding občas dost bolí. „V průběhu skoro každé sezony se něco přihodí, protože dopady bývají velmi tvrdé,” vysvětila.

Vanessa Volopichová se ve svém životě ovšem nechce spoléhat jen na snowboarding, i když ji velmi baví, a pochopitelně touží i po kvalitním vzdělání. Až vystuduje gymnázium, ráda by odjela studovat do Spojených států amerických, kde by chtěla studovat psychologii na některé z tamních prestižních univerzit.