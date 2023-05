Nemáme televizi. Děti nevnímají, že mají známé rodiče, říká Andrea Růžičková

Vychovávat děti pod drobnohledem veřejnosti často není pro známé osobnosti zrovna snadné. Herečka Andrea Růžičková ale podobné problémy příliš řešit nemusí. S manželem si totiž zařídili život tak, aby jejich zaměstnání dětství jejich potomků ovlivňovaly co možná nejméně. Jak prozradila, velmi tomu napomohlo také to, že se před časem z pražského bytu přestěhovali na venkov.

S manželem Mikolášem Růžičkou, který se živí jako hudebník, má Andrea Růžičková dva syny - Jáchyma a Tobiáše. Na rozdíl od řady jiných celebrit je jedním z jejich hlavních cílů to, aby oběma chlapcům dopřáli klidné a běžné dětství, které se nebude příliš lišit od jejich vrstevníků.

“Zatím se nám to daří dobře, děti vůbec neřeší, že mají slavné rodiče. My to nijak nezdůrazňujeme a navíc doma nemáme televizi, takže to moc nemají jak zjistit. Občas se stává, že nás někdo potká a chce se se mnou vyfotit, ale moc to nekomentuji a kluci to také moc neřeší,” vysvětlila Andrea Růžičková pro Kafe.cz.

“Nechceme, aby měli pocit, že jsme něco víc a podobně. Jestli někdo je nebo není známý, jestli je bohatý nebo chudý, to pro nás vůbec není důležité. Není to směr, kterým bychom se ve výchově chtěli dát. Kluci chodí do obyčejné státní školky, neplánujeme ani žádné drahé soukromé školy nebo něco takového,” uvedla herečka.

Žijeme obyčejný venkovský život

Jejich rodinnému životnímu stylu pomohlo také to, že se před časem z malého pražského bytu, kde jim už pomalu začínalo být těsno, přestěhovali za Prahu na venkov. “Tady vůbec nikdo neřeší, co máme za zaměstnání. Myslím, že je to také o tom, jak k lidem přistupujeme my. Všichni nás přijali skvěle a když viděli, že jsme úplně obyčejná rodina jako každá jiná, je jim to asi sympatičtější,” popsala Andrea Růžičková.

Život mimo město si pohledná brunetka nemůže vynachválit. Oceňuje podle svých slov především sousedské vztahy a soudržnost. “Je neuvěřitelné, že ve 21. století ta komunita skutečně takhle dobře funguje. To, že si lidé navzájem pomůžou, můžete někomu zavolat, když zrovna nejste doma a něco je potřeba. Za to jsem moc ráda,” vysvětlila.

“Je to zkrátka o lidech. Vždycky, když si říkáme, že se světem je to špatné, musíme si uvědomit, že ten svět jsme my. My tvoříme svoje komunity, svoje světy. Takže když chceme ve svém okolí vidět nějakou změnu, musíme napřed začít u sebe,” uzavřela sympatická herečka.