Andrea Pomeje: Velkou svatbu už jsem zažila, ta druhá bude jen v rodinném kruhu

Talentovaná DJ Andrea Pomeje se nedávno pochlubila žhavou novinkou ze svého soukromí. Její partner Petr Plaček ji totiž v Thajsku požádal o ruku. Přípravy veselky ale pro krásnou hudebnici nyní nejsou na pořadu dne. Až na to ale dojde, přála by si jen skromnou svatbu s těmi nejbližšími. Žádné extravagance rozhodně neplánuje.

“Já jsem samozřejmě věděla, že jednou to přijde. Ale rozhodně jsem nečekala, že mě Petr požádá o ruku teď, v Thajsku, kde jsme byli vlastně pracovně. Takže to bylo krásné překvapení,” vysvětlila pro Kafe.cz pohledná brunetka s tím, že na přípravy si bude muset ještě nějakou chvíli počkat.

“Bohužel s tím, jak jsem zásnuby nečekala, už nemám v harmonogramu volné místo. Jsem vybookovaná měsíce dopředu, teď v diáři obsazuji listopad a prosinec. Takže tak kolem Vánoc nad tím začneme přemýšlet a dopředu si budu muset termín vybrat a rezervovat. Velké přípravy to ale asi nebudou, protože si oba přejeme jen malou svatbu,” uvedla Andrea Pomeje.

S partnerem jsou prý zejména pracovně mezi lidmi velmi často, a tak v soukromí nejraději tráví čas pouze spolu, popřípadě s nejbližší rodinou. “Nejlepší by bylo někam odletět a tam se vzít, ale já mám ještě obě babičky, jedné už je dokonce přes devadesát let, a tak je nemůžeme někam tahat. Navíc v Čechách je také krásně, a tak si vybereme nějaké pěkné místo tady,” řekla sympatická DJ Andrea Pomeje.

Velkou svatbu už jsem zažila

V minulosti byla Andrea provdaná za herce a producenta Jiřího Pomeje, který bohužel v roce 2019 zemřel na rakovinu. Právě po jeho boku si krásná tmavovláska prožila princeznovskou svatbu. “S Jirkou jsem zažila svatby vlastně tři. První byla na úřadě, ta druhá byl potom obřad v Thajsku. A ta poslední byla ta opravdu velká a vlastně si dneska myslím, že to bylo i zbytečné,” vyjmenovala Andrea Pomeje.

“Na druhou stranu je ale pravda, že každá žena by si tu velkou svatbu prožít měla. Chlapi to asi tak neřeší, přece jen je to hlavně o té nevěstě. Ale myslím si, že ten samotný obřad, kdy se jde k oltáři, je pro ně také velmi emotivní,” dodala.