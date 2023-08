Ráj na zemi: O dceru Andrey Pomeje se dojemně starají nevlastní prarodiče

Když bylo malé Aniččce, dceři Andrey a Jiřího Pomeje, pouhých 5 let, jejího tatínka jí vzala zákeřná rakovina. Velkou oporou jí naštěstí byla její velká rodina. Kromě toho, že má Anička úžasné vztahy se svými vlastními prarodiči, tak i s těmi nevlastními. Rodiče Petra Plačka, snoubence Andrey Pomeje, Aničku pojali za svou.

Andrea Pomeje může být na svou dceru Aničku právem pyšná. Nejenže z ní roste šikovná mladá slečna, ale také se ve svém životě dokázala statečně poprat se ztrátou svého tatínka Jiřího Pomeje. I když je pravdou, že to pro ni žádným velkým bojem naštěstí nebylo. Jak totiž DJka už před časem prozradila na svém Instagramu, děti se podle ní umějí s odchodem milovaných vypořádat mnohem lépe než dospělí.

Dětí umí udržovat kontakt

„Pamatuji si, že mě k smrti děsila představa toho, že se budu muset podívat Aniččce do očí a říct, že tatínek zemřel. Bála jsem se, že bude trpět steskem a smutkem,” popisovala už dříve Andrea Pomeje, co ji trápilo. Nakonec bylo ale vše jednodušší, než si kráska myslela. Děti totiž podobné informace vnímají s jakousi lehkostí. „Udržují díky imaginaci kontakt s ‚oním’ světem odmala, vytváří si představy, pro ně reálné, a s bytostí, která odtud odešla, dále udržují kontakt,” rozepsala se Andrea na svém Instagramu.

Před dvěma lety pak také ukázala, jak dcera na tatínka vzpomíná. Na sociální síti zveřejnila snímek, na němž Anička kouká na televizi, ve které zrovna běží snímek Andělská tvář, v něm Jiří Pomeje ztvárnil jednu z hlavních rolí.

Velká rodina úžasnou oporou

Letos už malá Anička oslaví své 10. narozeniny a všichni kolem ní se snaží, aby byla tím vůbec nejspokojenějším dítětem. A to nejen přímí příbuzní Aničky, se kterými tráví spoustu času, ale také třeba rodiče Petra Plačka, snoubence Andrey Pomeje, kteří Aničku pojali za vlastní.

Andrea Pomeje pro Expres prozradila, že v případě, kdy tráví čas v práci, její dceru hlídají buď její rodiče, maminka od zesnulého Jiřího anebo právě rodiče jejího snoubence. „Tam je tedy pořád. Ona to u nich miluje. Pro ni je to ráj, protože tam všechno může. Ona je má jako babičku s dědečkem, kteří jí všechno dovolí. Oni jí vyvařují všechny ty svíčkové a rajské, takže my jsme teď na druhé koleji. Ona se i těší, až odjedeme,” řekla se smíchem úspěšná DJka.