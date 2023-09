Andrea Pomeje o dalším dítěti: Kdyby nebyla pandemie, byla bych už mámou

Zesnulý herec a producent Jiří Pomeje po sobě zanechal jedinou dceru Aničku, kterou mu porodila krásná dýdžejka Andrea Pomeje. Anička již oslavila desáté narozeniny a celé rodině dělá jen radost. Přesto její maminka veřejně neukazuje její tvář. Přeje si totiž, aby si o tom jednou rozhodla dívka sama. Prozradila ale něco málo o tom, jak se jim společně nyní žije.

Již čtyři roky je na dceru Aničku Andrea Pomeje sama. Tehdy totiž její tatínek Jiří Pomeje podlehl zákeřné rakovině. Velkou oporou je tak slavné dýdžejce její aktuální partner Petr Plaček, se kterým se před časem zasnoubila. Dívenku skvěle přijali také jeho rodiče, a tak s nevlastní babičkou a dědou tráví ráda čas.

Jak Andrea Pomeje přiznala, i přes komplikované dětství s nemocným otcem, který utápěl své trápení v alkoholu, je Anička veselá a společenská. “Miluje být všude jinde než doma a má také ráda společnost. Prostě to má v sobě. Školu, konkrétně ten školní systém, ráda nemá, ale zbytek si užívá,” svěřila se pro magazín Lifee.

Možná o to více dbá Andrea Pomeje na dceřino soukromí. Je si totiž vědoma toho, že se svou bezprostředností a otevřeností vůči světu by se mladé děvče snadno mohlo spálit. Na fotografiích tak neukazuje její tvář. To se ale možná v budoucnu změní.

Vztah s Jiřím Pomeje byl pro Andreu velmi náročný a emočně intenzivní. Proto se z něj delší dobu vzpamatovávala a během pandemie koronaviru začala navštěvovat dokonce terapie. Nyní již ale cítí, že se posunula dál a v brzké době by se ráda stala podruhé maminkou.

“My určitě plánujeme miminko, protože Péťa děti nemá. Mně je teď 35 let, proto jsem si říkala, že maximálně do dvou nebo tří let. Potom už by to bylo na hraně. Kdyby tady nebyla pandemie, stala bych se dvojnásobnou mámou mnohem dříve,” prozradila půvabná tmavovláska, která by ráda mateřství prožila tentokrát naplno. Má totiž dojem, že první roky života dcery si příliš neužila.