Už téměř půl roku uplynulo od smrti filmového producenta Jiřího Pomeje. Vdova Andrea prožila peklo, snesly se na ní výčitky jeho fanoušků. Co dělá teď? Hraje a tiše splácí dluhy.

Nečekaný konec

Když Jiří Pomeje zemřel, mnoho lidí zazlívalo Andree, že už má vztah s jiným mužem. Často až vulgární útoky na její osobu byly pro ni absolutním peklem, sáhla si opravdu na dno a jen kvůli dceři zachovala dekorum a kamennou tvář.

Díky podpoře svého partnera Petra Plačka nakonec vše překonala a dnes už se zase usmívá. Bohužel se ale musela zříct dědictví po svém manželovi, aby ochránila svou rodinu. I tak se jí ale nepříjemně dotkly dluhy, které vznikly právě v době soužití s Jiřím! A budou ji nejspíš ještě pár let pronásledovat. Jednou se mu zavázala, a tak se pohledávky nemohou jen tak zamést pod koberec.

Splátky všude kolem

Andrea neměla chvilku klid a musela se krátce po smrti vrhnout do práce. I když dostávala od lidí podpásovky, důvod byl prostý. Věřitelé jí klepali na dveře a ona neměla jinou možnost, než se rychle oklepat a stoupnout si na pódium, hrát a vydělávat.

Už když se Jiří Pomeje a Andrea brali, dřeli bídu s nouzí. Nevydařené projekty, ve které producent vkládal naděje, tak nebyly jedinou černou dírou na peníze. Museli si půjčovat i na základní potřeby. Půjčky se vršily a nakonec přerostly přes hlavu. Zakázek ubývalo, zdraví chátralo a peněz ubývalo - živná půda pro malér.

Práce jako vysvobození

Pomeje se těší, až se závazků konečně zbaví, má totiž velké plány! Chystá se společně se svým partnerem a dcerou odletět do Thajska, kde by ráda zkusila nějaký čas žít. Spolupráce s tamními kluby se jí osvědčila.

"Až Anička skončí ve školce a já doplatím dluhy, tak chceme odjet. Nejdřív na rok a pak uvidíme." Andrea má vyhlídky do budoucna jasné! Pláž, slunce a nekonečná párty.

A jelikož její milý Petr Plaček má na to stejný názor, možná nás už brzy Pomeje na nějaký čas opustí. Přiznává však, že se domů do Čech rozhodně chystá vrátit. "Já Čechy miluji, nedokázala bych asi úplně žít někde jinde. Ale dokud jsem mladá, chci cestovat." Andrea našla u klempíře velkou životní oporu. Podržel ji v nejtěžších chvilkách a ona si ho za to náležitě váží. Navíc si skvěle rozumí s její dcerou Aničkou, která potřebuje ve svém životě mužský vzor.